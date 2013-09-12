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Yarma Çorbası Tarifi

Nefis ve pratik yarma çorbası tarifini mutlaka denemelisiniz. Yarma çorbası nasıl yapılır?
Yarma Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Vejetaryen
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3/4 su bardağı aşurelik buğday (yarma)

8-9 adet taze fasulye

4-5 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

1 çorba kaşığı un

1 adet küçük boy soğan

1 çorba kaşığı tereyağı

6-7 dal maydanoz

2-3 dal dereotu

Yarım çorba kaşığı nane, tuz, pulbiber

YAPILIŞI

Taze fasulyeleri ayıklayıp 1 cm genişliğinde doğrayın. Aşurelik buğdayı ayıklayıp birkaç su yıkayın. Buğdayla birlikte fasulyeleri bir tencereye alıp haşlayın. Buğdaylar iyice yumuşayana kadar haşlamaya devam edin. Bu arada yoğurdu ayrı bir kapta çırpma teliyle çırpın. Yumurta ve unu ekleyip özleşene kadar çırpmaya devam edin. Üzerine biraz su ekleyip karıştırın. Buğday ılındığında, üzerinde oluşan kabuğu bir kaşıkla alın. Yoğurdu tenceredeki buğdayın üzerine ekleyerek karıştırın. Tereyağını küçük bir tavada eritin. Üzerine küçük doğranmış soğanı ekleyip soteleyin. Soğanlar renk değiştirmeye başlayınca pulbiber ve naneyi ekleyin. 1-2 dakika daha soteleyip ocaktan alın. Hazırladığınız sosu çorbanın üzerine gezdirin. İnce kıyılmış maydanoz ve dereotunu da ekleyin. Sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Buğdayı haşlarken et suyu ilave edilebilir. Çorbayı ısıtırken yoğurdun kesilmemesi için karıştırmak gerekiyor.
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