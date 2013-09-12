Yarma Çorbası Tarifi

Taze fasulyeleri ayıklayıp 1 cm genişliğinde doğrayın. Aşurelik buğdayı ayıklayıp birkaç su yıkayın. Buğdayla birlikte fasulyeleri bir tencereye alıp haşlayın. Buğdaylar iyice yumuşayana kadar haşlamaya devam edin. Bu arada yoğurdu ayrı bir kapta çırpma teliyle çırpın. Yumurta ve unu ekleyip özleşene kadar çırpmaya devam edin. Üzerine biraz su ekleyip karıştırın. Buğday ılındığında, üzerinde oluşan kabuğu bir kaşıkla alın. Yoğurdu tenceredeki buğdayın üzerine ekleyerek karıştırın. Tereyağını küçük bir tavada eritin. Üzerine küçük doğranmış soğanı ekleyip soteleyin. Soğanlar renk değiştirmeye başlayınca pulbiber ve naneyi ekleyin. 1-2 dakika daha soteleyip ocaktan alın. Hazırladığınız sosu çorbanın üzerine gezdirin. İnce kıyılmış maydanoz ve dereotunu da ekleyin. Sıcak olarak servis yapın.