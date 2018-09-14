Yarpuzlu Ayran Aşı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kefir ve 3 su bardağı suyu karıştırın. Siyez buğdayı ve darıyı, bir gece önceden ayrı kaplarda üzerilerini iki parmak geçecek kadar kefirli su karışımına koyun. İyice şişen siyez buğdayını derin bir tencereye alın. Kalan 6 su bardağı suyu ekleyip orta ateşte haşlayın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Darının varsa suyunu süzdürüp kenara alın. Nohudu ayrı bir tencereye alıp, üzerini geçecek kadar su ilave edip orta ateşte yumuşayana dek haşlayın. Suyunu süzüp, sade yağ, zerdeçal ve kadayıfla birlikte soteleyin. Yoğurda tuz ilave edip pürüzsüz bir hal alana dek çırpın. Limon suyu ilave edip karıştırın. Taze sarmısak ekleyip, ezerek karıştırın. Siyez buğdayının olduğu tencereye darıyı ve nohudu ilave edin. Üzerine yoğurtlu karışımı ve kıyılmış yarpuzu ekleyip karıştırın. Üzeri için yufkayı orta ısılı fırında kızarana dek tutun ve küçük parçalar halinde kırın. Çorbayı servis kasesine alıp, üzerine nane yağı gezdirip, yarpuz ve yufka çıtırı ile servis yapın.