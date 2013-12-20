Yavan Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Dövme, nohut, mercimek, fasulyeyi yıkayıp ıslatın. Bir gece bekletin. Tencereye 15 su bardağı su ile beraber bakliyatları koyun. Kaynamaya başladıktan sonra da kısık ateşte 1 saat pişirin. Diğer taraftan soğanları ince ince doğrayın. 2 çorba kaşığı kavurma ve biber salçası, pulbiber ve tuz ilave edin. Bir taşım kaynatın. Sıcak servis yapın.