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Yavan Çorba Tarifi

Sürekli aynı çorba tarifleri yapan ve sıkılanlar için yavan çorba tarifi. Yavan çorba nasıl yapılır?
Yavan Çorba Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
  • MALATYA
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı dövme (aşurelik buğday)

1 çay bardağı nohut, mercimek

1 çay bardağı kurufasulye,

15 su bardağı su

2 çorba kaşığı kavurma

2 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı biber salçası,

Tuz

1 çorba kaşığı pul biber,

2 adet soğan

YAPILIŞI

Dövme, nohut, mercimek, fasulyeyi yıkayıp ıslatın. Bir gece bekletin. Tencereye 15 su bardağı su ile beraber bakliyatları koyun. Kaynamaya başladıktan sonra da kısık ateşte 1 saat pişirin. Diğer taraftan soğanları ince ince doğrayın. 2 çorba kaşığı kavurma ve biber salçası, pulbiber ve tuz ilave edin. Bir taşım kaynatın. Sıcak servis yapın.
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