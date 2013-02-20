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Yayla Çorbası Tarifi

Mutfakların vazgeçilmezi olan yayla çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbası tarifi...
Yayla Çorbası Tarifi
  • 8-10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı pirinç

5 su bardağı etsuyu

500 gram yoğurt

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı un

Tuz, karabiber

1 tatlı kaşığı nane



Köfte için:

200 gram kıyma

Tuz, karabiber

1 kahve fincanı zeytinyağı

YAPILIŞI

Pirinci yıkayıp, suyunu süzün. Tencereye alıp, üzerine sıcak et suyu ekleyin. Pirinç yumuşayana dek pişmeye bırakın. Köfte için kıyma, tuz ve karabiberi yoğurun. Harçtan küçük parçalar koparıp, elinizde yuvarlayın. Zeytinyağında kızartıp çorbaya ekleyin. Ayrı bir yerde yoğurt, yumurta, tereyağı ve unu iyice çırpın. Çorbadan bir-iki çorba kaşığı alıp, yoğurtlu karışıma ilave edin ve çırpmaya devam edin. Yoğurtlu karışımı azar azar, karıştırdığınız çorbaya ekleyin. Tuzunu, karabiberini ayarlayın. Arzuya göre nane yapraklarıyla süsleyip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Yayla çorbasının orijinalinde köfte bulunmamakla birlikte, çorbanın besin değerini artırmak için köfte ekleyebilirsiniz.
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