Yayla Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci yıkayıp, suyunu süzün. Tencereye alıp, üzerine sıcak et suyu ekleyin. Pirinç yumuşayana dek pişmeye bırakın. Köfte için kıyma, tuz ve karabiberi yoğurun. Harçtan küçük parçalar koparıp, elinizde yuvarlayın. Zeytinyağında kızartıp çorbaya ekleyin. Ayrı bir yerde yoğurt, yumurta, tereyağı ve unu iyice çırpın. Çorbadan bir-iki çorba kaşığı alıp, yoğurtlu karışıma ilave edin ve çırpmaya devam edin. Yoğurtlu karışımı azar azar, karıştırdığınız çorbaya ekleyin. Tuzunu, karabiberini ayarlayın. Arzuya göre nane yapraklarıyla süsleyip servis yapın.