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Yayla Çorbası Tarifi

Mutfakların vazgeçilmezi olan yayla çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbası tarifi...
Yayla Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 su bardağı tavuk suyu

1/4 kahve fincanı pirinç

3 su bardağı yoğurt

2 adet yumurta sarısı

Bir buçuk kahve fincanı un



Üzerine:

3 çorba kaşığı margarin

2 çorba kaşığı nane

YAPILIŞI

Tencereye 8 su bardağı tavuk suyu ve iyice ayıklanıp yıkanmış pirinci koyun. Pirinçler yeterince şişene kadar kısık ateş üzerinde kaynamaya bırakın. Ayrı bir kaba 3 su bardağı yoğurdu alın. Yumurta sarılarını yavaşça ekleyin. Elenmiş bir buçuk kahve fincanı unu ilave edin. Hepsini iyice karıştırın. Pirinçli tavuksuyunu da malzemeye ekleyin. Tekrar karıştırıp, 10 dakika kadar kaynatın. Bu arada margarini eritip, naneyi de yağda yakın. Çorbanın üzerine naneli yağı da gezdirerek servis yapın.
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