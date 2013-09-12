Yayla Çorbası Tarifi

Tencereye 8 su bardağı tavuk suyu ve iyice ayıklanıp yıkanmış pirinci koyun. Pirinçler yeterince şişene kadar kısık ateş üzerinde kaynamaya bırakın. Ayrı bir kaba 3 su bardağı yoğurdu alın. Yumurta sarılarını yavaşça ekleyin. Elenmiş bir buçuk kahve fincanı unu ilave edin. Hepsini iyice karıştırın. Pirinçli tavuksuyunu da malzemeye ekleyin. Tekrar karıştırıp, 10 dakika kadar kaynatın. Bu arada margarini eritip, naneyi de yağda yakın. Çorbanın üzerine naneli yağı da gezdirerek servis yapın.