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Yaz Çorbası Tarifi

İçindeki malzemelerle içinizi ferahlatacak, soğuk soğuk tüketebileceğiniz bir çorba... Yaz çorbası nasıl yapılır?
Yaz Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı aşurelik buğday

Yeteri kadar su

Yarım su bardağı haşlanmış nohut

5-6 yaprak nane

1 su bardağı yoğurt

Tuz



Üzerine:

1 çorba kaşığı nane

Pulbiber

YAPILIŞI

Buğdayı yıkayıp süzdükten sonra bir tencereye alın. Üzerini 2 parmak geçecek kadar su ekleyip, 5 dakika pişirin. Suyunu süzün ve yeniden 4-5 su bardağı su koyup, yarım saat daha pişirin. Buğday tam yumuşayınca haşlanmış nohudu katın ve 1 su bardağı sıcak su ekleyin. 15 dakika daha pişirdikten sonra tencereyi ocaktan alın. Tuz ve kıyılmış naneyi ilave edin. Çorba ılınınca suyundan bir kepçe alıp, oğurda ekleyin. Daha sonra karıştırarak çorbaya ilave edin. Servis yaparken üzerine kurunane ve pulbiber serpip, soğuk olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Çorbayı sıcak servis edecekseniz, 1 adet soğanı 1 çorba kaşığı tereyağında kavurun. Üzerine nane ve pulbiber serpip, çorbanın üzerine gezdirin.
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