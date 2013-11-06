Yaz Çorbası Tarifi

Buğdayı yıkayıp süzdükten sonra bir tencereye alın. Üzerini 2 parmak geçecek kadar su ekleyip, 5 dakika pişirin. Suyunu süzün ve yeniden 4-5 su bardağı su koyup, yarım saat daha pişirin. Buğday tam yumuşayınca haşlanmış nohudu katın ve 1 su bardağı sıcak su ekleyin. 15 dakika daha pişirdikten sonra tencereyi ocaktan alın. Tuz ve kıyılmış naneyi ilave edin. Çorba ılınınca suyundan bir kepçe alıp, oğurda ekleyin. Daha sonra karıştırarak çorbaya ilave edin. Servis yaparken üzerine kurunane ve pulbiber serpip, soğuk olarak servis yapın.