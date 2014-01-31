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Yaz Çorbası Tarifi

İçindeki malzemelerle içinizi ferahlatacak, soğuk soğuk tüketebileceğiniz bir çorba... Yaz çorbası nasıl yapılır?
Yaz Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı buğday

6 su bardağı su

4 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı dövülmüş ceviz

1 çay kaşığı tuz

1 çorba kaşığı nane

YAPILIŞI

Buğdayı bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün haşlayıp, süzün. Tencereye 4 su bardağı su alıp, üzerine buğdayı ekleyin. Birlikte suyunu çekene kadar kaynatıp ocaktan alın. Soğumaya bırakın. Yoğurdu, kalan 2 su bardağı suyla çırpıp, pişirdiğiniz buğdaya karıştırarak ilave edin. Tuz ve cevizi ekleyip, tekrar karıştırın. Üzerine nane serpip, soğuk olarak servis yapın.
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