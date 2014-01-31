Yaz Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı buğday
6 su bardağı su
4 su bardağı yoğurt
1 çay bardağı dövülmüş ceviz
1 çay kaşığı tuz
1 çorba kaşığı nane
YAPILIŞI
Buğdayı bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün haşlayıp, süzün. Tencereye 4 su bardağı su alıp, üzerine buğdayı ekleyin. Birlikte suyunu çekene kadar kaynatıp ocaktan alın. Soğumaya bırakın. Yoğurdu, kalan 2 su bardağı suyla çırpıp, pişirdiğiniz buğdaya karıştırarak ilave edin. Tuz ve cevizi ekleyip, tekrar karıştırın. Üzerine nane serpip, soğuk olarak servis yapın.