Yaz Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Buğdayı bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün haşlayıp, süzün. Tencereye 4 su bardağı su alıp, üzerine buğdayı ekleyin. Birlikte suyunu çekene kadar kaynatıp ocaktan alın. Soğumaya bırakın. Yoğurdu, kalan 2 su bardağı suyla çırpıp, pişirdiğiniz buğdaya karıştırarak ilave edin. Tuz ve cevizi ekleyip, tekrar karıştırın. Üzerine nane serpip, soğuk olarak servis yapın.