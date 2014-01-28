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Yedigöller Çorbası Tarifi

Klasik çorbalardan bunaldıysanız işte size yedigöller çorbası. Yedigöller çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Yedigöller Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı kuru fasulye

1 adet havuç,

1 çay bardağı pirinç

1 çorba kaşığı tereyağı

150 gram haşlanmış ıspanak

2 diş sarmısak

1 su bardağı mini misket köfte (80 gram kıymadan fındık iriliğinde parçalar koparıp yuvarlayarak hazırlanmış)

2 adet kırmızı biber

Yarım demet dereotu

maydanoz



Terbiyesi için:

3 çorba kaşığı un

1 adet yumurta,

yarım limon

YAPILIŞI

Kuru fasulyeyi 10 dakika haşlayın. Ardından minik doğranmış havucu ekleyip 10 dakika daha haşlayın. En son pirinci ilave edip,10 dakika haşlayın. Ayrı bir tencerede küçük doğranmış ıspanak, ince kıyılmış sarmısak ve misket köfteleri yağda çevirin. Kuru fasulyeli malzemeyi suyuyla birlikte tencereye ilave edin.10 dakika kaynatın. Ayrı bir yerde un, yumurta ve limon suyunu çırpın. Hazırladığınız terbiyeyi çorbaya azar azar katın. 2 dakika daha kaynatıp, ocaktan alın. İnce kıyılmış dereotu ve maydanozla süsleyip servis yapın.
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