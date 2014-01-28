Yedigöller Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kuru fasulyeyi 10 dakika haşlayın. Ardından minik doğranmış havucu ekleyip 10 dakika daha haşlayın. En son pirinci ilave edip,10 dakika haşlayın. Ayrı bir tencerede küçük doğranmış ıspanak, ince kıyılmış sarmısak ve misket köfteleri yağda çevirin. Kuru fasulyeli malzemeyi suyuyla birlikte tencereye ilave edin.10 dakika kaynatın. Ayrı bir yerde un, yumurta ve limon suyunu çırpın. Hazırladığınız terbiyeyi çorbaya azar azar katın. 2 dakika daha kaynatıp, ocaktan alın. İnce kıyılmış dereotu ve maydanozla süsleyip servis yapın.