Yengeçli Mantar Çorbası Tarif

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tavuk suyu ve 1 su bardağı suyu bir tencereye alın. İnce doğranmış taze soğanları ve 1 çay kaşığı zencefili ekleyip kısık ateşte kaynatın. Mısırların yarısını mikserle püre haline getirip çorbaya ilave edin ve karıştırın. Mantarları dilimleyip, soteleyin. Yengeç etini iri parçalar halinde doğrayıp mantarlar ve kalan mısırlarla birlikte çorbaya ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Karıştırarak 4-5 dakika daha pişirin. Kırmızı biber dilimleri ile birlikte servis yapın.