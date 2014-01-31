Yengeçli Mantar Çorbası Tarif

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı tavuk suyu
1 su bardağı su
1 çay kaşığı zencefil
2 adet taze soğan
30 gram yengeç eti
2 çorba kaşığı mısır
2 adet taze mantar,
2 adet istiridye mantarı,
2 adet chanterel mantarı
2 adet şitake mantarı
1/4 adet dolmalık biber
Tuz,
karabiber
YAPILIŞI
Tavuk suyu ve 1 su bardağı suyu bir tencereye alın. İnce doğranmış taze soğanları ve 1 çay kaşığı zencefili ekleyip kısık ateşte kaynatın. Mısırların yarısını mikserle püre haline getirip çorbaya ilave edin ve karıştırın. Mantarları dilimleyip, soteleyin. Yengeç etini iri parçalar halinde doğrayıp mantarlar ve kalan mısırlarla birlikte çorbaya ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Karıştırarak 4-5 dakika daha pişirin. Kırmızı biber dilimleri ile birlikte servis yapın.