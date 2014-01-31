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Yengeçli Mantar Çorbası Tarif

Oldukça ilginç olan yengeçli mantar çorbasını ailecek seveceksiniz. Peki yengeçli mantar çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Yengeçli Mantar Çorbası Tarif
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı tavuk suyu

1 su bardağı su

1 çay kaşığı zencefil

2 adet taze soğan

30 gram yengeç eti

2 çorba kaşığı mısır

2 adet taze mantar,

2 adet istiridye mantarı,

2 adet chanterel mantarı

2 adet şitake mantarı

1/4 adet dolmalık biber

Tuz,

karabiber

YAPILIŞI

Tavuk suyu ve 1 su bardağı suyu bir tencereye alın. İnce doğranmış taze soğanları ve 1 çay kaşığı zencefili ekleyip kısık ateşte kaynatın. Mısırların yarısını mikserle püre haline getirip çorbaya ilave edin ve karıştırın. Mantarları dilimleyip, soteleyin. Yengeç etini iri parçalar halinde doğrayıp mantarlar ve kalan mısırlarla birlikte çorbaya ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Karıştırarak 4-5 dakika daha pişirin. Kırmızı biber dilimleri ile birlikte servis yapın.
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