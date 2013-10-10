Yer Elması Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
250 gram yer elması
1 adet orta boy patates
2 çorba kaşığı zeytinyağı
2 diş sarmısak
5 su bardağı su
10 dal dereotu, tuz
YAPILIŞI
Kabukları soyulmuş ve iri doğranmış yer elması ile patatesi tencereye alın. Zeytinyağı, sarımsak ve suyu ilave edin. Sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Daha sonra blenderden geçirin ve tekrar tencereye alın. Kıyılmış dereotu ile tuz ekleyin. Bir taşım daha kaynatın ve sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Aşçının notu:
Dilerseniz çorbaya limon sıkabilirsiniz.