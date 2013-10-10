DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Yer Elması Çorbası Tarifi

Yer Elması Çorbası Tarifi

Yer elması çorbası lezzetli ve sağlıklı olarak sofranızda yerini almalı. Yer elması çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Yer Elması Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram yer elması

1 adet orta boy patates

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 diş sarmısak

5 su bardağı su

10 dal dereotu, tuz

YAPILIŞI

Kabukları soyulmuş ve iri doğranmış yer elması ile patatesi tencereye alın. Zeytinyağı, sarımsak ve suyu ilave edin. Sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Daha sonra blenderden geçirin ve tekrar tencereye alın. Kıyılmış dereotu ile tuz ekleyin. Bir taşım daha kaynatın ve sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Dilerseniz çorbaya limon sıkabilirsiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası
Soğuk Bakla Çorbası
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası
Kabak Çorbası

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN