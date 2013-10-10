Yer Elması Çorbası Tarifi

Kabukları soyulmuş ve iri doğranmış yer elması ile patatesi tencereye alın. Zeytinyağı, sarımsak ve suyu ilave edin. Sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Daha sonra blenderden geçirin ve tekrar tencereye alın. Kıyılmış dereotu ile tuz ekleyin. Bir taşım daha kaynatın ve sıcak olarak servis yapın.