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Yerelması Çorbası Tarifi

B ve C vitamini, yüksek lif ve mineral içeriğinin yanı sıra kan şekerini dengeleyici özelliği yer elmasının birçok faydası arasında ilk akla gelenler. Yerelması çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Yerelması Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg yerelması

Yeteri kadar zeytinyağı

2 adet soğan

Tuz, karabiber ve kekik

YAPILIŞI

Yerelmasını iyice fırçalayıp, saçaklarını temizleyin ve dilimleyin. Tencereye, dibini kaplayacak kadar zeytinyağı koyun. Dumanlar gelene kadar kızdırıp yerelmasını ekleyin. 20-30 saniye sonra karıştırın. 2-3 dakika sonra küp doğranmış soğanı ilave edin. 6-7 dakika sonra tuz, karabiber ve kekik katın. Üzerini iki parmak geçecek kadar su ekleyin. 5 dakika kaynatıp, ocaktan alın. Blenderden geçirip yeniden kaynamaya bırakın. Sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Yerelmasının bütün vitamini kabuğunda olduğundan, çorba yaparken kabuklarını temizlemeyin. iyice fırçalayın, bu yeterli olacaktır.
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