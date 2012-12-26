Yerelması Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yerelmasını iyice fırçalayıp, saçaklarını temizleyin ve dilimleyin. Tencereye, dibini kaplayacak kadar zeytinyağı koyun. Dumanlar gelene kadar kızdırıp yerelmasını ekleyin. 20-30 saniye sonra karıştırın. 2-3 dakika sonra küp doğranmış soğanı ilave edin. 6-7 dakika sonra tuz, karabiber ve kekik katın. Üzerini iki parmak geçecek kadar su ekleyin. 5 dakika kaynatıp, ocaktan alın. Blenderden geçirip yeniden kaynamaya bırakın. Sıcak olarak servis yapın.