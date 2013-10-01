Yer elması Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yerelmalarını soyup, kararmaması için soğuk suda bekletin. İrice doğradığınız yerelmalarını, havuçları ve yemeklik doğranmış soğanı bir tencereye alıp üzerine suyu ilave edin. Tereyağı ve tuzu ekleyip ocağa oturtun. Orta ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Muskatı ve limonun suyunu ekleyip blenderden geçirin. Nane yaprakları ve kırmızı biberle süsleyerek servis yapabilirsiniz..