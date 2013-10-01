Yer elması Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım kg yerelması
1 adet orta boy havuç
1 adet orta boy soğan
6-7 su bardağı su
2 çorba kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı rendelenmiş muskat
Yarım limonun suyu
Tuz
YAPILIŞI
Yerelmalarını soyup, kararmaması için soğuk suda bekletin. İrice doğradığınız yerelmalarını, havuçları ve yemeklik doğranmış soğanı bir tencereye alıp üzerine suyu ilave edin. Tereyağı ve tuzu ekleyip ocağa oturtun. Orta ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Muskatı ve limonun suyunu ekleyip blenderden geçirin. Nane yaprakları ve kırmızı biberle süsleyerek servis yapabilirsiniz..