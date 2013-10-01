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Yer elması Çorbası Tarifi

B ve C vitamini, yüksek lif ve mineral içeriğinin yanı sıra kan şekerini dengeleyici özelliği yer elmasının birçok faydası arasında ilk akla gelenler. Yer elması çorbası nasıl yapılır?
Yer elması Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg yerelması

1 adet orta boy havuç

1 adet orta boy soğan

6-7 su bardağı su

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı rendelenmiş muskat

Yarım limonun suyu

Tuz

YAPILIŞI

Yerelmalarını soyup, kararmaması için soğuk suda bekletin. İrice doğradığınız yerelmalarını, havuçları ve yemeklik doğranmış soğanı bir tencereye alıp üzerine suyu ilave edin. Tereyağı ve tuzu ekleyip ocağa oturtun. Orta ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Muskatı ve limonun suyunu ekleyip blenderden geçirin. Nane yaprakları ve kırmızı biberle süsleyerek servis yapabilirsiniz..
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