Yerelması Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım kg yerelması
3 su bardağı süt
Yeteri kadar su
4 çorba kaşığı yulaf ezmesi
3-4 dal dereotu
tuz
YAPILIŞI
Yerelmalarının kabuklarını temizleyip doğrayın. Tencereye alarak, üzerini bir parmak geçecek kadar su ilave edin. Daha sonra yumuşayana dek haşlayın. Suyunu süzmeden yerelmalarını püre haline getirin. Süt ve yulaf ezmesini ilave edin. Kısık ateşte 15 dakika pişirin. Tuzunu ayarlayın. Servis kasesine alarak üzerine kıydığınız dereotunu serpin. Sıcak olarak servis yapın.