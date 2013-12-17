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Yerelması Çorbası Tarifi

B ve C vitamini, yüksek lif ve mineral içeriğinin yanı sıra kan şekerini dengeleyici özelliği yer elmasının birçok faydası arasında ilk akla gelenler. Yerelması çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Yerelması Çorbası Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg yerelması

3 su bardağı süt

Yeteri kadar su

4 çorba kaşığı yulaf ezmesi

3-4 dal dereotu

tuz

YAPILIŞI

Yerelmalarının kabuklarını temizleyip doğrayın. Tencereye alarak, üzerini bir parmak geçecek kadar su ilave edin. Daha sonra yumuşayana dek haşlayın. Suyunu süzmeden yerelmalarını püre haline getirin. Süt ve yulaf ezmesini ilave edin. Kısık ateşte 15 dakika pişirin. Tuzunu ayarlayın. Servis kasesine alarak üzerine kıydığınız dereotunu serpin. Sıcak olarak servis yapın.
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