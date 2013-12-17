Yerelması Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yerelmalarının kabuklarını temizleyip doğrayın. Tencereye alarak, üzerini bir parmak geçecek kadar su ilave edin. Daha sonra yumuşayana dek haşlayın. Suyunu süzmeden yerelmalarını püre haline getirin. Süt ve yulaf ezmesini ilave edin. Kısık ateşte 15 dakika pişirin. Tuzunu ayarlayın. Servis kasesine alarak üzerine kıydığınız dereotunu serpin. Sıcak olarak servis yapın.