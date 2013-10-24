DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Yeşil Domatesli Çorba Tarifi

Yeşil Domatesli Çorba Tarifi

Yemeklerimizin vazgeçilmezlerinden biridir çorba. Yeşil domates çorbası tadıyla ve lezzetiyle sofralarınızda farklı bir yer edecek. Yeşil domates çorbası nasıl yapılır?
Yeşil Domatesli Çorba Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yeşil domates

1 adet küçük boy soğan

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1'er adet kırmızı biber ve domates

5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çorba kaşığı bulgur

1 çay kaşığı limon tuzu, tuz



Üzerine: Çeyrek demet dereotu


YAPILIŞI

Yeşil domatesleri küp şeklinde doğrayın ve bir kenara alın. Kıyılmış soğanı zeytinyağında soteleyin. Küp doğranmış kırmızı biber ve kabuğu soyulup, küp doğranmış domatesi ilave edip, sotelemeye devam edin. Suyun içinde salçayı açın ve tencereye katın. Su kaynayınca yeşil domates ve bulguru ekleyin. Kısık ateşte domates ve bulgur yumuşayana kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alın ve limon tuzu ile tuz ekleyin. Kıyılmış dereotu katıp, karıştırın ve sıcak olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası
Soğuk Bakla Çorbası
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası
Kabak Çorbası

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN