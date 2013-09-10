Yeşil Mercimekli Erişte Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı yeşil mercimek
1 su bardağı erişte
3 adet domates
5 adet ıspanak kökü
Yarım çay bardağı sıvıyağ
Tuz
YAPILIŞI
Yeşil mercimeği bir tencereye alın. Üzerine 2 su bardağı su ekleyip kaynamaya bırakın. Yumuşamaya başladığında erişteleri ekleyin. 3-4 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Domates ve ıspanak köklerini küp küp doğrayın. Tencereye sıvıyağı alın. Domates ve ıspanak köklerini ekleyip kavurun. Üzerine haşlanmış mercimek ve erişteleri suyuyla birlikte ekleyin. Kaynamaya bırakın. Tuzunu ayarlayın. 1-2 taşım daha kaynatıp servis yapın.
PÜF NOKTASI
Mercimeğe erişteyi eklerken su azsa, 1 su bardağı kadar kaynar su ekleyebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak, çorbayı ocaktan almadan önce kuru nane ekleyebilirsiniz.