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Yeşil Mercimekli Erişte Çorbası Tarifi

Sofranızda unutamayacağınız bir lezzet olacak. Yeşil mercimekli erişte çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Yeşil Mercimekli Erişte Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı yeşil mercimek

1 su bardağı erişte

3 adet domates

5 adet ıspanak kökü

Yarım çay bardağı sıvıyağ

Tuz

YAPILIŞI

Yeşil mercimeği bir tencereye alın. Üzerine 2 su bardağı su ekleyip kaynamaya bırakın. Yumuşamaya başladığında erişteleri ekleyin. 3-4 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Domates ve ıspanak köklerini küp küp doğrayın. Tencereye sıvıyağı alın. Domates ve ıspanak köklerini ekleyip kavurun. Üzerine haşlanmış mercimek ve erişteleri suyuyla birlikte ekleyin. Kaynamaya bırakın. Tuzunu ayarlayın. 1-2 taşım daha kaynatıp servis yapın.

PÜF NOKTASI

Mercimeğe erişteyi eklerken su azsa, 1 su bardağı kadar kaynar su ekleyebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak, çorbayı ocaktan almadan önce kuru nane ekleyebilirsiniz.
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