Yeşil Mercimekli Erişte Çorbası Tarifi

Yeşil mercimeği bir tencereye alın. Üzerine 2 su bardağı su ekleyip kaynamaya bırakın. Yumuşamaya başladığında erişteleri ekleyin. 3-4 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Domates ve ıspanak köklerini küp küp doğrayın. Tencereye sıvıyağı alın. Domates ve ıspanak köklerini ekleyip kavurun. Üzerine haşlanmış mercimek ve erişteleri suyuyla birlikte ekleyin. Kaynamaya bırakın. Tuzunu ayarlayın. 1-2 taşım daha kaynatıp servis yapın.