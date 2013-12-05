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Sofra / Çorbalar / Yeşil Mercimekli Ovmaç Çorbası Tarifi

Yeşil Mercimekli Ovmaç Çorbası Tarifi

Değişik ve doyurucu bir tat istiyorsanız tarifimizi sofranızdan eksik etmeyin. Peki yeşil mercimekli ovmaç çorbası nasıl yapılır?
Yeşil Mercimekli Ovmaç Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı yeşil mercimek

6 su bardağı su,

1 adet soğan

1 çorba kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı sıvıyağ

2 çorba kaşığı salça

1 tatlı kaşığı nane



Hamur için:

1 su bardağı un

Yeteri kadar su


YAPILIŞI

Mercimeği akşamdan ıslatın. Ertesi gün suyunu süzüp iyice yıkayın. 6 su bardağı su ekleyip haşlayın. Diğer taraftan unu geniş bir kaba alın. Azar azar su ekleyip karıştırarak katı bir hamur elde edin. Avuç içlerinizi unlayıp, hamuru avucunuzun içinde ufalayın. Daha sonra kenara alın. Ayrı bir tencerede kıyılmış soğanı tereyağı ve sıvı yağ karışımında soteleyin. Salça ve nane ilave edip karıştırın. Mercimeği suyu ile beraber ekleyip, ufalanmış hamurları katın. Tuzunu ayarlayıp 5 dakika kaynatın. Sıcak servis yapın.
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