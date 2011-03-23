Yeşil Soğan Kremalı Tere Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet soğan
3 çorba kaşığı zeytinyağı
1 büyük boy pırasa
1 su bardağı tavuk suyu
Dört buçuk su bardağı su
1 demet tere
Tuz, karabiber
1-2 dal nane
Kreması için:
3 dal taze soğan
1 kahve fincanı krema
1 çorba kaşığı limonun rendelenmiş kabuğu
2 çorba kaşığı limon suyu
1 çay kaşığı worcestershire sos
YAPILIŞI
Kıydığınız soğanı zeytinyağında soteleyin. Doğradığınız pırasayı ekleyerek 5 dakika daha soteleyin. Tavuk suyu ve suyu ilave ederek kaynamaya bırakın. Kıydığınız tereyi, tuz ve karabiberi ekleyin. 5 dakika sonra ateşten alıp ılınmaya bırakın. Blenderden geçirin. Soğumaya bırakın. Sosu için, soğanı incecik kıyın. Tüm krema malzemesiyle iyice karıştırın. Çorbayı kaselere alarak üzerine 1 çorba kaşığı sostan gezdirin. Nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Worcestershire sos: Acı bir tadı olup, Hint soslarını anımsatan İngiliz asıllı bir sostur. “Lord sosu” olarak da bilinen bu sosu, büyük marketlerden temin edebilirsiniz.