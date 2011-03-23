Yeşil Soğan Kremalı Tere Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kıydığınız soğanı zeytinyağında soteleyin. Doğradığınız pırasayı ekleyerek 5 dakika daha soteleyin. Tavuk suyu ve suyu ilave ederek kaynamaya bırakın. Kıydığınız tereyi, tuz ve karabiberi ekleyin. 5 dakika sonra ateşten alıp ılınmaya bırakın. Blenderden geçirin. Soğumaya bırakın. Sosu için, soğanı incecik kıyın. Tüm krema malzemesiyle iyice karıştırın. Çorbayı kaselere alarak üzerine 1 çorba kaşığı sostan gezdirin. Nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.