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Yeşil Soğan Kremalı Tere Çorbası Tarifi

Hem çok leziz hem de doyurucu olan yeşil soğan kremalı tere çorbası nasıl hazırlanır? İşte yeşil soğan kremalı tere çorbası tarifi...
Yeşil Soğan Kremalı Tere Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet soğan

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 büyük boy pırasa

1 su bardağı tavuk suyu

Dört buçuk su bardağı su

1 demet tere

Tuz, karabiber

1-2 dal nane



Kreması için:

3 dal taze soğan

1 kahve fincanı krema

1 çorba kaşığı limonun rendelenmiş kabuğu

2 çorba kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı worcestershire sos

YAPILIŞI

Kıydığınız soğanı zeytinyağında soteleyin. Doğradığınız pırasayı ekleyerek 5 dakika daha soteleyin. Tavuk suyu ve suyu ilave ederek kaynamaya bırakın. Kıydığınız tereyi, tuz ve karabiberi ekleyin. 5 dakika sonra ateşten alıp ılınmaya bırakın. Blenderden geçirin. Soğumaya bırakın. Sosu için, soğanı incecik kıyın. Tüm krema malzemesiyle iyice karıştırın. Çorbayı kaselere alarak üzerine 1 çorba kaşığı sostan gezdirin. Nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Worcestershire sos: Acı bir tadı olup, Hint soslarını anımsatan İngiliz asıllı bir sostur. “Lord sosu” olarak da bilinen bu sosu, büyük marketlerden temin edebilirsiniz.
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