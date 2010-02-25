Yoğurt Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı yoğurt
4 çorba kaşığı pirinç
7 su bardağı su
1 adet yumurta
1 çorba kaşığı un
2 çay kaşığı tuz
Üzerine: 3 çorba kaşığı tereyağı
2 çay kaşığı kuru nane
2 çay kaşığı pul biber
YAPILIŞI
Suyu bir tencereye alıp kaynatın. Üzerine pirinç ve tuzu ekleyin. Başka bir kapta yoğurt, yumurta ve unu karıştırın. Pirinçler pişince sürekli karıştırarak yoğurtlu karışımı tencereye ekleyin. 10 dakika daha pişirin. Üzerine yağda kızdırılmış pul biber ve nane serperek servis yapın.