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Yoğurt Çorbası Tarifi

Aile sofranızda mutlaka denenmesi gereken yoğurt çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Yoğurt Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı yoğurt

4 çorba kaşığı pirinç

7 su bardağı su

1 adet yumurta

1 çorba kaşığı un

2 çay kaşığı tuz



Üzerine: 3 çorba kaşığı tereyağı

2 çay kaşığı kuru nane

2 çay kaşığı pul biber


YAPILIŞI

Suyu bir tencereye alıp kaynatın. Üzerine pirinç ve tuzu ekleyin. Başka bir kapta yoğurt, yumurta ve unu karıştırın. Pirinçler pişince sürekli karıştırarak yoğurtlu karışımı tencereye ekleyin. 10 dakika daha pişirin. Üzerine yağda kızdırılmış pul biber ve nane serperek servis yapın.
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