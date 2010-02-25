Yoğurt Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Suyu bir tencereye alıp kaynatın. Üzerine pirinç ve tuzu ekleyin. Başka bir kapta yoğurt, yumurta ve unu karıştırın. Pirinçler pişince sürekli karıştırarak yoğurtlu karışımı tencereye ekleyin. 10 dakika daha pişirin. Üzerine yağda kızdırılmış pul biber ve nane serperek servis yapın.