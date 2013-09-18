Yoğurtlu Buğday Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kase buğday
Yarım kase süzme yoğurt
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
Taze nane yaprakları
Tuz
YAPILIŞI
Bir gün önceden ıslatılan buğdayı haşlayın. Haşlanınca suyundan bir kase kadarını ayırıp soğutun. Süzme yoğurdun hafif ekşi bir tatta olması gerekiyor. Ekşi değilse yoğurdu 2 saat dışarda bekletin. Soğuyan buğday suyuna süzme yoğurdu katıp, çırpın. Tenceredeki kalan buğday suyuyla karıştırın. Tereyağını tavada yakın. Kırmızı tozbiberi ilave edin. Çorbanın üzerine gezdirin. Tencereyi ocaktan alıp, tuzunu ayarlayın. Naneyi kıyın. Çorbanın üzerine ekleyip, servis yapın.