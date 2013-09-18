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Yoğurtlu Buğday Çorbası Tarifi

Doyurucu ve lezzetli yoğurtlu buğday çorbasını daha önce hiç denemediyseniz ve akşama ne yapsam diye düşünüyorsanız daha fazla arayış içerisinde olmanıza gerek kalmadı. Yoğurtlu buğday çorbası nasıl yapılır?
Yoğurtlu Buğday Çorbası Tarifi
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kase buğday

Yarım kase süzme yoğurt

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Taze nane yaprakları

Tuz

YAPILIŞI

Bir gün önceden ıslatılan buğdayı haşlayın. Haşlanınca suyundan bir kase kadarını ayırıp soğutun. Süzme yoğurdun hafif ekşi bir tatta olması gerekiyor. Ekşi değilse yoğurdu 2 saat dışarda bekletin. Soğuyan buğday suyuna süzme yoğurdu katıp, çırpın. Tenceredeki kalan buğday suyuyla karıştırın. Tereyağını tavada yakın. Kırmızı tozbiberi ilave edin. Çorbanın üzerine gezdirin. Tencereyi ocaktan alıp, tuzunu ayarlayın. Naneyi kıyın. Çorbanın üzerine ekleyip, servis yapın.
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