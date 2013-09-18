Sofra Çorbalar Yoğurtlu Buğday Çorbası Tarifi

Yoğurtlu Buğday Çorbası Tarifi

Doyurucu ve lezzetli yoğurtlu buğday çorbasını daha önce hiç denemediyseniz ve akşama ne yapsam diye düşünüyorsanız daha fazla arayış içerisinde olmanıza gerek kalmadı. Yoğurtlu buğday çorbası nasıl yapılır?

2 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta