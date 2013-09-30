Yoğurtlu Çorba Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet yumurta
3 çorba kaşığı yoğurt
Bir buçuk çorba kaşığı un
4 su bardağı et suyu veya su l Tuz
Üzeri için: 1 çorba kaşığı tereyağı
1 adet sivri biber
l 2 adet domates
YAPILIŞI
Yumurtayı iyice çırpın. Yoğurt ve unu ilave ederek çırpmaya devam edin. Karışımı bir tencereye alıp et suyu ve tuzu ilave edin. Kısık ateşte topaklanmaması için tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak kaynayana kadar pişirin. Üzeri için tavaya aldığınız tereyağında halka doğranmış sivri biberi kavurun. Kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domatesi ilave edin. 1-2 dakika daha kavurduktan sonra çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.