Yoğurtlu Çorba Tarifi

Yumurtayı iyice çırpın. Yoğurt ve unu ilave ederek çırpmaya devam edin. Karışımı bir tencereye alıp et suyu ve tuzu ilave edin. Kısık ateşte topaklanmaması için tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak kaynayana kadar pişirin. Üzeri için tavaya aldığınız tereyağında halka doğranmış sivri biberi kavurun. Kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domatesi ilave edin. 1-2 dakika daha kavurduktan sonra çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.