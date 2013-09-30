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Yoğurtlu Çorba Tarifi

Aile sofranızda mutlaka denenmesi gereken yoğurt çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Yoğurtlu Çorba Tarifi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet yumurta

3 çorba kaşığı yoğurt

Bir buçuk çorba kaşığı un

4 su bardağı et suyu veya su l Tuz

Üzeri için: 1 çorba kaşığı tereyağı

1 adet sivri biber

l 2 adet domates

YAPILIŞI

Yumurtayı iyice çırpın. Yoğurt ve unu ilave ederek çırpmaya devam edin. Karışımı bir tencereye alıp et suyu ve tuzu ilave edin. Kısık ateşte topaklanmaması için tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak kaynayana kadar pişirin. Üzeri için tavaya aldığınız tereyağında halka doğranmış sivri biberi kavurun. Kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domatesi ilave edin. 1-2 dakika daha kavurduktan sonra çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.
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