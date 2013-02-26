Yoğurtlu Dövme Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Aşurelik buğdayın üzerini bir parmak geçecek kadar ılık su ekleyin. Bir gece dinlendirip, ertesi gün suyu ile haşlayın. Ayrı bir yerde yoğurt, tereyağı, yumurta ve unu çırpıp karıştırarak çorbaya ekleyin. Bir taşım kaynatıp ocaktan alın. Tuzunu ayarlayıp karıştırın. Naneyi zeytinyağında kızdırıp çorbanın üzerine gezdirin. Pul biber serpip servis yapın.