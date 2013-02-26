Yoğurtlu Dövme Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı aşurelik buğday (dövme)
Yeteri kadar su
500 gram süzme yoğurt
1 çay kaşığı tereyağı
1 adet yumurta
1 çorba kaşığı un
Tuz
Üzeri için: 1 kahve fincanı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı nane
1 tatlı kaşığı pul biber
YAPILIŞI
Aşurelik buğdayın üzerini bir parmak geçecek kadar ılık su ekleyin. Bir gece dinlendirip, ertesi gün suyu ile haşlayın. Ayrı bir yerde yoğurt, tereyağı, yumurta ve unu çırpıp karıştırarak çorbaya ekleyin. Bir taşım kaynatıp ocaktan alın. Tuzunu ayarlayıp karıştırın. Naneyi zeytinyağında kızdırıp çorbanın üzerine gezdirin. Pul biber serpip servis yapın.