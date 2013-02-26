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Sofra / Çorbalar / Yoğurtlu Dövme Çorbası Tarifi

Yoğurtlu Dövme Çorbası Tarifi

Malatya'nın yöresel çorbası olan dövme çorbası'nın bir çok çeşidi vardır. Bunlardan birisi de yoğurtlu dövme çorbasıdır. Peki yoğurtlu dövme çorbası nasıl yapılır?
Yoğurtlu Dövme Çorbası Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı aşurelik buğday (dövme)

Yeteri kadar su

500 gram süzme yoğurt

1 çay kaşığı tereyağı

1 adet yumurta

1 çorba kaşığı un

Tuz



Üzeri için: 1 kahve fincanı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı pul biber

YAPILIŞI

Aşurelik buğdayın üzerini bir parmak geçecek kadar ılık su ekleyin. Bir gece dinlendirip, ertesi gün suyu ile haşlayın. Ayrı bir yerde yoğurt, tereyağı, yumurta ve unu çırpıp karıştırarak çorbaya ekleyin. Bir taşım kaynatıp ocaktan alın. Tuzunu ayarlayıp karıştırın. Naneyi zeytinyağında kızdırıp çorbanın üzerine gezdirin. Pul biber serpip servis yapın.
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