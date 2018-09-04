Yoğurtlu Mantarlı Çorba

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Mantarları küp doğrayıp, 2 çorba kaşığı sıvı yağda suyunu salıp yeniden çekene dek soteleyin. Ayrı bir yerde tereyağı ve kalan sıvı yağı ısıtın. Un ilave edip, pembeleşene dek karıştırarak kavurun. Yoğurt, yumurta sarısı ve tuzu çırpıp kavurduğunuz una yavaş yavaş ve çırparak ilave edin. Su ve mantarı ekleyip kaynayana dek çırpma teli ile karıştırın. Kaynayınca ocağın altını kısıp, 5 dakika pişirin. Kıyılmış maydanoz ekleyip karıştırın ve sıcak olarak servis yapın.