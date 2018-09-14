DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Yoğurtlu Mercimek Çorbası

Yoğurtlu Mercimek Çorbası

Yoğurtlu Mercimek Çorbası
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram süzme yoğurt

1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

1 su bardağı ev eriştesi

5.5 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı karabiber

Tuz



ÜZERI İÇİN:

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı nane

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

YAPILIŞI

Zeytinyağı ve tereyağını tencereye alın. Tereyağı eriyince un ilave edip, orta ateşte kokusu çıkana dek karıştırarak kavurun. Ayrı bir yerde yoğurt, yumurta sarısı ve 2-3 çorba kaşığı suyu çırpma teli ile çırpın. Karıştırarak tencereye ilave edin ve 2-3 dakika sürekli karıştırarak pişirin. Sıcak su ekleyip kaynayana dek pişirin. Kaynamaya başlayınca erişteyi ilave edip hafif yumuşayana dek pişirmeye devam edin. Mercimeği katıp, 5 dakika pişirin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp ocaktan alın. Üzeri için tereyağı ve zeytinyağını tavaya alıp tereyağını eritin. Nane ve toz kırmızıbiber ilave edip bir iki çevirin. Ocaktan alıp çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Sebze Çorbası
Sebze Çorbası
Köfteli Hamurlu Çorba
Köfteli Hamurlu Çorba
Yarpuzlu Ayran Aşı
Yarpuzlu Ayran Aşı
Şipşak Tarhana
Şipşak Tarhana
Enginarlı Ispanaklı Çorba
Enginarlı Ispanaklı Çorba
Sütlü Un Çorbası
Sütlü Un Çorbası
Köy Çorbası
Köy Çorbası
Çiğ Badem Çorbası
Çiğ Badem Çorbası

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN