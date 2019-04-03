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Yoğurtlu Soğuk Çorba Tarifi

Yoğurtlu soğuk çorba nasıl hazırlanır? Sofraların eksik edilmemesi gereken lezzeti yoğurtlu soğuk çorbası.
Yoğurtlu Soğuk Çorba Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı yoğurt

5 su bardağı su

2 çorba kaşığı esmer pirinç

Yarım çay bardağı haşlanmış nohut,

1 adet domates, tuz



Üzerine:

6-7 dal dereotu


YAPILIŞI

Suyu bir tencerede kaynatın. İçine yıkanmış pirinci katın ve yumuşayana kadar pişirin. Haşlanmış nohudu ilave edin ve bir taşım daha kaynatın. Ocağın altını kısın ve yoğurdun içine kaynayan sudan bir kepçe alıp, karıştırın. Daha sonra bu karışımı da yavaşça çorbaya ilave ederken bir taraftan karıştırın. Kısık ateşte tekrar bir taşım daha kaynatın ve tencereyi ocaktan alın. İçine çekirdeği çıkarılmış ve küp doğranmış domatesi katın. Tuzunu ayarlayın ve üzerini kıyılmış dereotu ile süsleyip, soğuk servis yapın.

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