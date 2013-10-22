Yoğurtlu Soğuk Yaz Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Suyu bir tencereye alın ve kaynatın. İçine yıkanmış pirinci katın ve yumuşayana kadar pişirin. Haşlanmış nohudu ilave edin ve bir taşım daha kaynatın. Ocağın altını kısın ve yoğurdun içine kaynayan sudan bir kepçe alıp, karıştırın. Daha sonra bu karışımı da yavaşça çorbaya ilave ederken bir taraftan karıştırın. Kısık ateşte tekrar bir taşım daha kaynatın ve tencereyi ocaktan alın. İçine çekirdeği çıkarılmış ve küp doğranmış domatesi katın. Tuzunu ayarlayın ve üzerini kıyılmış dereotu ile süsleyip, soğuk olarak servis yapın.