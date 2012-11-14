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Yoğurtlu Tutmaç Çorbası Tarifi

Şifa kaynağı, leziz ve doyurucu olan yoğurtlu tutmaç çorbası nasıl hazırlanır? İşte yoğurtlu tutmaç çorbası tarifi...
Yoğurtlu Tutmaç Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 litre et suyu

1 adet yumurta sarısı

3 çorba kaşığı yoğurt

1 su bardağı süt

2 çorba kaşığı un

1 adet limonun suyu

Tuz



Hamur için: 2 çorba kaşığı un

1 adet yumurta

Tuz



Kızartmak için: Sıvı yağ



Üzerine: 1 çorba kaşığı tereyağı

Toz kırmızıbiber

Bir tutam nane

YAPILIŞI

Et suyunu bir tencereye alıp ocağa oturtun. Ayrı bir kapta yumurta sarısı, yoğurt, süt, un, limon suyu ve tuzu karıştırın. Üzerine kaynamakta olan et suyundan ekleyerek akışkan bir kıvama getirin. Daha sonra azar azar ve sürekli karıştırarak tencereye ilave edin. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 15 dakika pişirin ve tel süzgeçten geçirin. Diğer taraftan un, yumurta ve tuzu karıştırıp, yoğurun. Hazırladığınız hamuru yarım cm kalınlığında açıp 2x2 cm'lik kareler halinde kesin. Sıvı yağda kızartıp kenara alın. Pişen çorbayı kaselere alın. Üzerine kızarttığınız hamurları koyun. Tereyağını kızdırıp, toz kırmızıbiber ve naneyi yakın. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.
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