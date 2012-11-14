Yoğurtlu Tutmaç Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 litre et suyu
1 adet yumurta sarısı
3 çorba kaşığı yoğurt
1 su bardağı süt
2 çorba kaşığı un
1 adet limonun suyu
Tuz
Hamur için: 2 çorba kaşığı un
1 adet yumurta
Tuz
Kızartmak için: Sıvı yağ
Üzerine: 1 çorba kaşığı tereyağı
Toz kırmızıbiber
Bir tutam nane
YAPILIŞI
Et suyunu bir tencereye alıp ocağa oturtun. Ayrı bir kapta yumurta sarısı, yoğurt, süt, un, limon suyu ve tuzu karıştırın. Üzerine kaynamakta olan et suyundan ekleyerek akışkan bir kıvama getirin. Daha sonra azar azar ve sürekli karıştırarak tencereye ilave edin. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 15 dakika pişirin ve tel süzgeçten geçirin. Diğer taraftan un, yumurta ve tuzu karıştırıp, yoğurun. Hazırladığınız hamuru yarım cm kalınlığında açıp 2x2 cm'lik kareler halinde kesin. Sıvı yağda kızartıp kenara alın. Pişen çorbayı kaselere alın. Üzerine kızarttığınız hamurları koyun. Tereyağını kızdırıp, toz kırmızıbiber ve naneyi yakın. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.