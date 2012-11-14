Yoğurtlu Tutmaç Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Et suyunu bir tencereye alıp ocağa oturtun. Ayrı bir kapta yumurta sarısı, yoğurt, süt, un, limon suyu ve tuzu karıştırın. Üzerine kaynamakta olan et suyundan ekleyerek akışkan bir kıvama getirin. Daha sonra azar azar ve sürekli karıştırarak tencereye ilave edin. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 15 dakika pişirin ve tel süzgeçten geçirin. Diğer taraftan un, yumurta ve tuzu karıştırıp, yoğurun. Hazırladığınız hamuru yarım cm kalınlığında açıp 2x2 cm'lik kareler halinde kesin. Sıvı yağda kızartıp kenara alın. Pişen çorbayı kaselere alın. Üzerine kızarttığınız hamurları koyun. Tereyağını kızdırıp, toz kırmızıbiber ve naneyi yakın. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.