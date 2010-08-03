Yoğurtlu Köfteli Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sıvıyağı tavada kızdırın. Erişteleri içine alarak hafifçe pembeleştirin. Kevgirle süzerek kaseye alın. Köfteleri hazırlamak için, tüm köfte malzemesini iyice yoğurarak misket büyüklüğünde köfteler hazırlayın. Erişteyi kızarttığınız sıvıyağda köfteleri kızartın ve bir kaseye alın. Çorba tenceresine suyu alarak kaynatın. İçine, kızarttığınız erişte ve köfteleri ekleyerek 15 dakika pişirin. Oda sıcaklığındaki yoğurdu, dövdüğünüz sarmısak, un ve yumurta ile iyice çırpın. Pişen çorbadan birkaç kaşık alarak yoğurtlu karışıma ekleyin. Bu karışımı daha sonra yavaş yavaş çorbaya ilave edin. Üzeri için, nane ve kırmızıbiberi 1 çorba kaşığı tereyağında kızdırarak çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.