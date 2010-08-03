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Yoğurtlu Köfteli Çorba Tarifi

Köftesiyle, bol yoğurduyla tüm beklentilerinizi bir kasede toplayacak, içinizi sıcacık edecek köfteli yoğurt çorbası tarifi. Yoğurtlu köfteli çorba nasıl yapılır?
Yoğurtlu Köfteli Çorba Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı sıvıyağ

1 su bardağı erişte

1 litre su

1 su bardağı yoğurt

2 diş sarmısak

2 tatlı kaşığı un

1 adet yumurta



Köfte için: 250 gram kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

1 adet yumurta

Tuz, karabiber



Üzeri için:

1 çay kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı kırmızıbiber

1 çorba kaşığı tereyağı


YAPILIŞI

Sıvıyağı tavada kızdırın. Erişteleri içine alarak hafifçe pembeleştirin. Kevgirle süzerek kaseye alın. Köfteleri hazırlamak için, tüm köfte malzemesini iyice yoğurarak misket büyüklüğünde köfteler hazırlayın. Erişteyi kızarttığınız sıvıyağda köfteleri kızartın ve bir kaseye alın. Çorba tenceresine suyu alarak kaynatın. İçine, kızarttığınız erişte ve köfteleri ekleyerek 15 dakika pişirin. Oda sıcaklığındaki yoğurdu, dövdüğünüz sarmısak, un ve yumurta ile iyice çırpın. Pişen çorbadan birkaç kaşık alarak yoğurtlu karışıma ekleyin. Bu karışımı daha sonra yavaş yavaş çorbaya ilave edin. Üzeri için, nane ve kırmızıbiberi 1 çorba kaşığı tereyağında kızdırarak çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.
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