Yoğurtlu Köfteli Çorba Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 çay bardağı sıvıyağ
1 su bardağı erişte
1 litre su
1 su bardağı yoğurt
2 diş sarmısak
2 tatlı kaşığı un
1 adet yumurta
Köfte için: 250 gram kıyma
1 adet rendelenmiş soğan
1 adet yumurta
Tuz, karabiber
Üzeri için:
1 çay kaşığı kuru nane
1 çay kaşığı kırmızıbiber
1 çorba kaşığı tereyağı
YAPILIŞI
Sıvıyağı tavada kızdırın. Erişteleri içine alarak hafifçe pembeleştirin. Kevgirle süzerek kaseye alın. Köfteleri hazırlamak için, tüm köfte malzemesini iyice yoğurarak misket büyüklüğünde köfteler hazırlayın. Erişteyi kızarttığınız sıvıyağda köfteleri kızartın ve bir kaseye alın. Çorba tenceresine suyu alarak kaynatın. İçine, kızarttığınız erişte ve köfteleri ekleyerek 15 dakika pişirin. Oda sıcaklığındaki yoğurdu, dövdüğünüz sarmısak, un ve yumurta ile iyice çırpın. Pişen çorbadan birkaç kaşık alarak yoğurtlu karışıma ekleyin. Bu karışımı daha sonra yavaş yavaş çorbaya ilave edin. Üzeri için, nane ve kırmızıbiberi 1 çorba kaşığı tereyağında kızdırarak çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.