Yörük Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı haşlanmış buğday
Yarımşar su bardağı haşlanmış
nohut ve kuru fasulye
Yeteri kadar et suyu
1 küçük demet ıspanak
Tuz
karabiber
Üzerine:
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı toz kırmızıbiber
YAPILIŞI
Buğday, nohut ve fasulyeyi tencereye alın. Üzerini üç parmak geçecek kadar et suyu ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Kaynayınca kıyılmış ıspanak ekleyin. Üzerine tereyağında kızdırılmış toz kırmızıbiber gezdirip servis yapın.
PÜF NOKTASI
Yörük çorbasına ıspanak yerine
semizotu ve küp doğranmış kabak
da ekleyebilirsiniz.