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Yörük Çorbası Tarifi

Yörük çorbası nasıl hazırlanır? İşte sofranızda yer alması gereken bir çorba. Yörük çorbası tarifi...
Yörük Çorbası Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı haşlanmış buğday

Yarımşar su bardağı haşlanmış

nohut ve kuru fasulye

Yeteri kadar et suyu

1 küçük demet ıspanak

Tuz

karabiber



Üzerine:

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı toz kırmızıbiber


YAPILIŞI

Buğday, nohut ve fasulyeyi tencereye alın. Üzerini üç parmak geçecek kadar et suyu ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Kaynayınca kıyılmış ıspanak ekleyin. Üzerine tereyağında kızdırılmış toz kırmızıbiber gezdirip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Yörük çorbasına ıspanak yerine semizotu ve küp doğranmış kabak da ekleyebilirsiniz.
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