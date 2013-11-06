Yörük Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

2 su bardağı haşlanmış buğday Yarımşar su bardağı haşlanmış nohut ve kuru fasulye Yeteri kadar et suyu 1 küçük demet ıspanak Tuz karabiber

YAPILIŞI

Buğday, nohut ve fasulyeyi tencereye alın. Üzerini üç parmak geçecek kadar et suyu ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Kaynayınca kıyılmış ıspanak ekleyin. Üzerine tereyağında kızdırılmış toz kırmızıbiber gezdirip servis yapın.