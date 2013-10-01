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Yüksük Çorbası Tarifi

Makarna çorbası soğuk kış aylarında sofralarınızdan eksik etmek istemeyeceğiniz bir çorba olacak. İşte makarna çorbası tarifi...
Yüksük Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram hazır mantı

4 çay bardağı + 6 su bardağı su

1 çay bardağı nohut

2 çorba kaşığı un

1 çay bardağı sıvıyağ

2 çorba kaşığı salça

1 çay bardağı nar ekşisi

Nane

tuz

pulbiber

YAPILIŞI

Akşamdan ıslattığınız nohudu 4 çay bardağı suyla haşlayın ve süzün Tencereye yağı koyun, unu ekleyerek pembeleşinceye kadar kavurun. Salçayın katıp, biraz daha kavurun. 6 su bardağı suyu ekleyerek kaynamasını bekleyin. Karışım kaynamaya başladığında mantı ve önceden yarım haşladığınız nohudu ilave edin. Tuz, pulbiber ve nar ekşisini de ekleyip, mantılar pişene kadar kaynatın. Üzerine nane serpin ve sıcak olarak servis yapın.
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