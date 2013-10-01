Yüksük Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Akşamdan ıslattığınız nohudu 4 çay bardağı suyla haşlayın ve süzün Tencereye yağı koyun, unu ekleyerek pembeleşinceye kadar kavurun. Salçayın katıp, biraz daha kavurun. 6 su bardağı suyu ekleyerek kaynamasını bekleyin. Karışım kaynamaya başladığında mantı ve önceden yarım haşladığınız nohudu ilave edin. Tuz, pulbiber ve nar ekşisini de ekleyip, mantılar pişene kadar kaynatın. Üzerine nane serpin ve sıcak olarak servis yapın.