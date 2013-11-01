Yüksük Makarna Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tavuk etini 7 su bardağı suda haşlayın. Eti içinden çıkarıp, elinizle didikleyin. Tavuk suyuna ayıklanmış ve yıkanmış mercimeği katıp, yarı yarıya yumuşayana kadar pişirin. Tuzunu ayarlayın. Makarnayı ekleyin ve kısık ateşte 10 dakika daha pişirip, tencereyi ocaktan alın. Didiklenmiş tavuk etini çorbaya katın. Diğer taraftan üzeri için tereyağını tavaya alın ve salçaları ilave edip, tereyağı eriyene kadar çevirin. Çorbaya katıp, karıştırın ve kıyılmış nane ekleyip, sıcak olarak servis yapın.