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Yüksük Makarna Çorbası Tarifi

Makarna çorbası soğuk kış aylarında sofralarınızdan eksik etmek istemeyeceğiniz bir çorba olacak. İşte makarna çorbası tarifi...
Yüksük Makarna Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı yüksük makarna

2 adet tavuk göğsü

Yeteri kadar su, tuz

Yarım su bardağı yeşil mercimek



Üzerine: 2 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı domates salçası

Yarım çorba kaşığı biber salçası

6 dal nane


YAPILIŞI

Tavuk etini 7 su bardağı suda haşlayın. Eti içinden çıkarıp, elinizle didikleyin. Tavuk suyuna ayıklanmış ve yıkanmış mercimeği katıp, yarı yarıya yumuşayana kadar pişirin. Tuzunu ayarlayın. Makarnayı ekleyin ve kısık ateşte 10 dakika daha pişirip, tencereyi ocaktan alın. Didiklenmiş tavuk etini çorbaya katın. Diğer taraftan üzeri için tereyağını tavaya alın ve salçaları ilave edip, tereyağı eriyene kadar çevirin. Çorbaya katıp, karıştırın ve kıyılmış nane ekleyip, sıcak olarak servis yapın.
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