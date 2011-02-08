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Yumurtalı Mısır Çorbası Tarifi

Leziz bir çorba olan mısır çorbasının daha zengin hali yumurtalı mısır çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Yumurtalı Mısır Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

200 gram tavuk göğüs eti

8-9 su bardağı su

1 adet orta boy soğan

8-10 adet tane karabiber

1 su bardağı konserve mısır

3-4 dal maydanoz

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Tavuk etini bir tencereye alarak üzerine suyu ekleyin. Karabiber tanelerini ve temizlediğiniz soğanı bütün olarak üzerine ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Tavuk haşlanınca içinden soğan ve karabiber tanelerini alın. Tavuğu da küçük parçalar halinde doğrayın ve yeniden tencereye koyun. Mısırları üzerine ekleyin. Yumurtaları bir kapta çırpıp bir seferde tencereye ilave edin. Tuzunu kontrol edip bir taşım kaynattıktan sonra ocaktan alın. Kıyılmış maydanoz ve karabiber serperek servis yapın.
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