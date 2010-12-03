Yuvalama Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağı ile kuşbaşı eti birkaç dakika kavurun. 4 su bardağı sıcak suyu ilave edip, etler yumuşayana dek pişirin. Yarım saat suda bekletilen pirinci süzüp, blendırda un haline gelinceye dek öğütün. Kıymayı ekleyip, hamur haline gelene dek yoğurun. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Nohut büyüklüğünde parçalar koparıp, yuvarlayın. Kaynayan etin suyuna, nohut ile birlikte ilave edin. Ayrı bir kapta yoğurdu, yumurtayı ve unu karıştırıp, tencereye yavaş yavaş ekleyin. 5 dakika daha kaynatın. Tereyağını kızdırın. Naneyi ekleyip, 1-2 kez çevirin. Yuvalamanın üzerine gezdirip, servis yapın.