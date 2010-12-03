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Yuvalama Çorbası Tarifi

Analı kızlı çorbası, Türkiye'nin Adana bölgesinde sık tüketilen bir çorbadır. Başlangıç olarak ikram edilir. Peki yuvalama çorba nasıl yapılır? İşte tarifi...
Yuvalama Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Yemek Daveti
  • GAZİANTEP
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çorba kaşığı tereyağı

250 gram kuşbaşı et

4 su bardağı sıcak su

150 gram yağsız kıyma

1 su bardağı pirinç

1 su bardağı haşlanmış nohut

Yarım kg süzme yoğurt

1 adet yumurta

1 çorba kaşığı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber



Üzerine: 1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı nane

YAPILIŞI

Tereyağı ile kuşbaşı eti birkaç dakika kavurun. 4 su bardağı sıcak suyu ilave edip, etler yumuşayana dek pişirin. Yarım saat suda bekletilen pirinci süzüp, blendırda un haline gelinceye dek öğütün. Kıymayı ekleyip, hamur haline gelene dek yoğurun. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Nohut büyüklüğünde parçalar koparıp, yuvarlayın. Kaynayan etin suyuna, nohut ile birlikte ilave edin. Ayrı bir kapta yoğurdu, yumurtayı ve unu karıştırıp, tencereye yavaş yavaş ekleyin. 5 dakika daha kaynatın. Tereyağını kızdırın. Naneyi ekleyip, 1-2 kez çevirin. Yuvalamanın üzerine gezdirip, servis yapın.
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