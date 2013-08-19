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Yuvalama Çorbası Tarifi

Antep yöresine ait yuvalama çorbası yapması da eğlenceli bir çorbadır. Peki yuvalama çorbası nasıl yapılır?
Yuvalama Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı tepeleme ince bulgur

1 su bardağı un

1 adet yumurta

2 adet orta boy soğan

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı biber salçası

1'er su bardağı haşlanmış nohut ve yeşil mercimek

4-5 su bardağı et suyu ya da su

1 çorba kaşığı reyhan

1 çorba kaşığı nane

Tuz, karabiber, kırmızıbiber

1 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz

1 adet limonun suyu

YAPILIŞI

Bulgur, un ve yumurtayı bir kaba alıp üzerine 1 adet rendelenmiş soğan ekleyin. Elinizi ara sıra suyla ıslatarak karışımı yoğurun. Hamur macun kıvamını alınca yumurta büyüklüğündebir parçayı avucunuza alın. İki elinizin arasında ileri geri yuvarlayarak bir parmak kalınlığında olacak şekilde rulo haline getirin. Bu rulodan parmaklarınızla minik köftecikler kopartın ve un serpilmiş tepsiye koyun. Tüm hamurdan bu şekilde köfteler hazırladıktan sonra tepsiyi sağa sola sallayarak köfteleri hafifçe unlayın. Tepsiyi buzdolabına koyup 1 saat dinlendirin. Kalan soğanı ince kıyıp, erittiğiniz tereyağında kavurun. Salçayı da ekleyip bir iki çevirdikten sonra haşlanmış nohut, mercimek ve et suyunu ekleyin. Su kaynadıktan sonra yuvalamaları tencereye ilave edin. Reyhan, nane, tuz, karabiber, kırmızıbiberi ekleyin. Yuvalamalar pişince kıyılmış maydanoz ve limon suyunu katın. Ocaktan alıp sıcak servis yapın. Yuvalamayı dilerseniz sarmısaklı yoğurtla da servis yapabilirsiniz.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Hazırladığınız yuvalamaları derin dondurucuda 1 ay süreyle saklayabilirsiniz.
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