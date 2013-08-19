Yuvalama Çorbası Tarifi

Bulgur, un ve yumurtayı bir kaba alıp üzerine 1 adet rendelenmiş soğan ekleyin. Elinizi ara sıra suyla ıslatarak karışımı yoğurun. Hamur macun kıvamını alınca yumurta büyüklüğündebir parçayı avucunuza alın. İki elinizin arasında ileri geri yuvarlayarak bir parmak kalınlığında olacak şekilde rulo haline getirin. Bu rulodan parmaklarınızla minik köftecikler kopartın ve un serpilmiş tepsiye koyun. Tüm hamurdan bu şekilde köfteler hazırladıktan sonra tepsiyi sağa sola sallayarak köfteleri hafifçe unlayın. Tepsiyi buzdolabına koyup 1 saat dinlendirin. Kalan soğanı ince kıyıp, erittiğiniz tereyağında kavurun. Salçayı da ekleyip bir iki çevirdikten sonra haşlanmış nohut, mercimek ve et suyunu ekleyin. Su kaynadıktan sonra yuvalamaları tencereye ilave edin. Reyhan, nane, tuz, karabiber, kırmızıbiberi ekleyin. Yuvalamalar pişince kıyılmış maydanoz ve limon suyunu katın. Ocaktan alıp sıcak servis yapın. Yuvalamayı dilerseniz sarmısaklı yoğurtla da servis yapabilirsiniz.