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Sofra / Çorbalar / Yuvalama Tarifi

Yuvalama Tarifi

Klasik bir Fransız yemeği olan vichyssoise yani pırasa çorbası, patates ve pırasayla yapılan çok popüler ve eski bir çorba tarifidir. Peki pırasa çorbası nasıl yapılır?
Yuvalama Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı nohut

2 litre su

500 gram kuzu incik

2/3 su bardağı pirinç

1.5 kg süzme yoğurt

4 su bardağı su

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı kuru nane



Köfte için:

500 gram kıyma

600 gram ince bulgur

1 adet yumurta

tuz

karabiber


YAPILIŞI

Kuzu inciği 2 litre suda 1 saat kadar haşlayın. Haşladığınız kuzu inciği küp şeklinde doğrayın. Bir gece öncesinden suda bekletip haşladığınız nohutu, yıkayıp süzdüğünüz pirinci ve küp şeklinde doğradığınız inciği 4 bardak suda 40 dakika pişirin. Çiğ köftelik olarak çektirdiğiniz kıyma, bulgur, yumurta, tuz ve karabiberi yoğurun. Yoğurduğunuz harçtan nohut büyüklüğünde köfteler yapın. Köfteleri 10 dakika suda haşlayın ve bir kevgir yardımıyla alarak çorbanın içine katın. Diğer tarafta çorbadan aldığınız bir kepçe suyla süzme yoğurdu karıştırın. Bu karışımı çorbaya yavaş yavaş ve sürekli karıştırarak ilave edin. Üzerine yağda kızdırdığınız naneyi gezdirip servis yapın.
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