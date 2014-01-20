Yuvalama Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kuzu inciği 2 litre suda 1 saat kadar haşlayın. Haşladığınız kuzu inciği küp şeklinde doğrayın. Bir gece öncesinden suda bekletip haşladığınız nohutu, yıkayıp süzdüğünüz pirinci ve küp şeklinde doğradığınız inciği 4 bardak suda 40 dakika pişirin. Çiğ köftelik olarak çektirdiğiniz kıyma, bulgur, yumurta, tuz ve karabiberi yoğurun. Yoğurduğunuz harçtan nohut büyüklüğünde köfteler yapın. Köfteleri 10 dakika suda haşlayın ve bir kevgir yardımıyla alarak çorbanın içine katın. Diğer tarafta çorbadan aldığınız bir kepçe suyla süzme yoğurdu karıştırın. Bu karışımı çorbaya yavaş yavaş ve sürekli karıştırarak ilave edin. Üzerine yağda kızdırdığınız naneyi gezdirip servis yapın.