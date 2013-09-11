Yüksük Çorbası Tarifi

Una, yeterli miktarda su ekleyerek ele yapışmayacak sertlikte bir hamur haline getirin. Kıymayı karabiber ve tuzla karıştırın. Hamuru yufka biçiminde açıp, küçük kareler halinde kesin. Kare biçiminde kestiğiniz hamurların içine kıymadan koyun. Daha sonra hamurun dört köşesini birleştirin. İnce kıyılmış soğanı yağda salça ve nane ile kavurun. Daha sonra üzerine 4 su bardağı et suyunu ilave ederek kaynatın. Kaynayan suya önceden haşlanmış nohutu ilave edin. Hamur yüzükleri de sosa ekleyerek pişirin.