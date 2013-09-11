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Yüksük Çorbası Tarifi

Makarna çorbası soğuk kış aylarında sofralarınızdan eksik etmek istemeyeceğiniz bir çorba olacak. İşte makarna çorbası tarifi...
Yüksük Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağından biraz az un

100 gram kıyma

2 çay kaşığı karabiber

1 çorba kaşığı haşlanmış nohut

1 çorba kaşığı nane

1 adet soğan

Bir buçuk çorba kaşığı salça

Yarım çorba kaşığı tuz

4 su bardağı et suyu

Tereyağı

YAPILIŞI

Una, yeterli miktarda su ekleyerek ele yapışmayacak sertlikte bir hamur haline getirin. Kıymayı karabiber ve tuzla karıştırın. Hamuru yufka biçiminde açıp, küçük kareler halinde kesin. Kare biçiminde kestiğiniz hamurların içine kıymadan koyun. Daha sonra hamurun dört köşesini birleştirin. İnce kıyılmış soğanı yağda salça ve nane ile kavurun. Daha sonra üzerine 4 su bardağı et suyunu ilave ederek kaynatın. Kaynayan suya önceden haşlanmış nohutu ilave edin. Hamur yüzükleri de sosa ekleyerek pişirin.
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