Yüksük Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağından biraz az un
100 gram kıyma
2 çay kaşığı karabiber
1 çorba kaşığı haşlanmış nohut
1 çorba kaşığı nane
1 adet soğan
Bir buçuk çorba kaşığı salça
Yarım çorba kaşığı tuz
4 su bardağı et suyu
Tereyağı
YAPILIŞI
Una, yeterli miktarda su ekleyerek ele yapışmayacak sertlikte bir hamur haline getirin. Kıymayı karabiber ve tuzla karıştırın. Hamuru yufka biçiminde açıp, küçük kareler halinde kesin. Kare biçiminde kestiğiniz hamurların içine kıymadan koyun. Daha sonra hamurun dört köşesini birleştirin. İnce kıyılmış soğanı yağda salça ve nane ile kavurun. Daha sonra üzerine 4 su bardağı et suyunu ilave ederek kaynatın. Kaynayan suya önceden haşlanmış nohutu ilave edin. Hamur yüzükleri de sosa ekleyerek pişirin.