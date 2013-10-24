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Zencefilli Patates Çorbası Tarifi

Soğuk günlerde içimizi ısıtan bir o kadarda sağlıklı olan zencefilli patates çorbasını denemelisiniz. Zencefilli patates nasıl yapılır?
Zencefilli Patates Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg patates

1 adet havuç

1 adet pırasanın beyaz kısmı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 dilim zencefil

6 su bardağı tavuk suyu

1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil

1 çorba kaşığı yoğurt

1 çorba kaşığı krema, tuz

YAPILIŞI

Patates ve havucu temizleyip küp doğrayın. Pırasayı ince kıyın. Zeytinyağını bir tencereye alıp, havuç ve pırasayı ekleyin. Birkaç dakika kavurup patatesi ve dilim zencefili ilave edin. Karıştırarak 5 dakika kavurun. Üzerine tavuk suyunu ekleyin. Sebzeler yumuşayana dek pişirin. Ocaktan alıp, ılıtın. Çorbanın içinden süzerek 3 çorba kaşığı haşlanmış sebzeyi kenara ayırın. Tenceredeki çorbayı blenderden geçirin ve yeniden tencereye alın. Tuzunu ayarlayın. Kısık ateşte bir taşım kaynatın. Ocağı kapatıp, rendelenmiş zencefili çorbaya ilave edin ve karıştırın. Yoğurt ve kremayı çırpın. Çorbayı servis tabaklarına paylaştırın. Üzerine krema ve ayırdığınız tane sebzeleri pay ederek servis yapın.
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