Zencefilli Çin Eriştesi Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Erişteyi geniş bir tencereye alıp, üzerini bir parmak geçecek kadar su ekleyin. 5 dakika bu şekilde dinlendirip,suyunu süzün. Sıvı yağı wok'ta ısıtıp, soğan ve havucu ekleyin. Yüksek ateşte, tavayı sallayarak 3 dakika pişirin. Zencefil ve sarımsağı ilave edip, aynı şekilde 30 saniye pişirin. Tavuk suyu, 1 su bardağı su ve soya sosunu sırayla ekledikten sonra tavanın kapağını kapatıp 2 dakika pişirin. Daha sonra bonfile ve mantarı ilave edip pişirmeye devam edin. Tavayı ocaktan alıp, kapağı kapalı olarak 2 dakika dinlendirin. Bezelyeyi ekleyin ve yine kapağını kapatıp 3 dakika dinlendirin. Susam yağı, pirinç sirkesi ve pul biber ilave edin. Servis kaselerine alıp, üzerine taze soğan ve elle parçalanmış su teresi serpin. Sıcak olarak servis yapın. Pirinç sirkesi: Keskin ve sert bir tada sahip pirinç sirkesi, Çin ve Japonya'da yaygın olarak kullanılır. Pirinç sirkesini büyük marketlerden temin edebilirsiniz.