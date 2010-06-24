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Zencefilli Çin Eriştesi Çorbası Tarifi

Soğuk algınlığı ve gribe karşı etkili ayrıca bağışıklık sistemini de güçlendiren zencefilli çin eriştesi çorbası nasıl yapılır? İşte zencefilli çin eriştes tarifi...
Zencefilli Çin Eriştesi Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket hazır Çin eriştesi

1 çorba kaşığı sıvı yağ

1 adet kıyılmış soğan

2 adet küp doğranmış havuç

1 çay kaşığı kıyılmış taze zencefil

2 adet kıyılmış sarımsak

2 çay bardağı tavuk suyu

1 çay kaşığı soya sosu

1 adet jülyen doğranmış bonfile

1 su bardağı dilimlenmiş mantar

1 su bardağı bezelye veya börülce

1'er çay kaşığı susam yağı ve pirinç sirkesi

Yarım çay kaşığı pul biber



Üzerine: 2 dal kıyılmış taze soğan

Yarım demet su teresi

YAPILIŞI

Erişteyi geniş bir tencereye alıp, üzerini bir parmak geçecek kadar su ekleyin. 5 dakika bu şekilde dinlendirip,suyunu süzün. Sıvı yağı wok'ta ısıtıp, soğan ve havucu ekleyin. Yüksek ateşte, tavayı sallayarak 3 dakika pişirin. Zencefil ve sarımsağı ilave edip, aynı şekilde 30 saniye pişirin. Tavuk suyu, 1 su bardağı su ve soya sosunu sırayla ekledikten sonra tavanın kapağını kapatıp 2 dakika pişirin. Daha sonra bonfile ve mantarı ilave edip pişirmeye devam edin. Tavayı ocaktan alıp, kapağı kapalı olarak 2 dakika dinlendirin. Bezelyeyi ekleyin ve yine kapağını kapatıp 3 dakika dinlendirin. Susam yağı, pirinç sirkesi ve pul biber ilave edin. Servis kaselerine alıp, üzerine taze soğan ve elle parçalanmış su teresi serpin. Sıcak olarak servis yapın. Pirinç sirkesi: Keskin ve sert bir tada sahip pirinç sirkesi, Çin ve Japonya'da yaygın olarak kullanılır. Pirinç sirkesini büyük marketlerden temin edebilirsiniz.
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