Zencefilli Çin Eriştesi Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 paket hazır Çin eriştesi
1 çorba kaşığı sıvı yağ
1 adet kıyılmış soğan
2 adet küp doğranmış havuç
1 çay kaşığı kıyılmış taze zencefil
2 adet kıyılmış sarımsak
2 çay bardağı tavuk suyu
1 çay kaşığı soya sosu
1 adet jülyen doğranmış bonfile
1 su bardağı dilimlenmiş mantar
1 su bardağı bezelye veya börülce
1'er çay kaşığı susam yağı ve pirinç sirkesi
Yarım çay kaşığı pul biber
Üzerine: 2 dal kıyılmış taze soğan
Yarım demet su teresi
YAPILIŞI
Erişteyi geniş bir tencereye alıp, üzerini bir parmak geçecek kadar su ekleyin. 5 dakika bu şekilde dinlendirip,suyunu süzün. Sıvı yağı wok'ta ısıtıp, soğan ve havucu ekleyin. Yüksek ateşte, tavayı sallayarak 3 dakika pişirin. Zencefil ve sarımsağı ilave edip, aynı şekilde 30 saniye pişirin. Tavuk suyu, 1 su bardağı su ve soya sosunu sırayla ekledikten sonra tavanın kapağını kapatıp 2 dakika pişirin. Daha sonra bonfile ve mantarı ilave edip pişirmeye devam edin. Tavayı ocaktan alıp, kapağı kapalı olarak 2 dakika dinlendirin. Bezelyeyi ekleyin ve yine kapağını kapatıp 3 dakika dinlendirin. Susam yağı, pirinç sirkesi ve pul biber ilave edin. Servis kaselerine alıp, üzerine taze soğan ve elle parçalanmış su teresi serpin. Sıcak olarak servis yapın. Pirinç sirkesi: Keskin ve sert bir tada sahip pirinç sirkesi, Çin ve Japonya'da yaygın olarak kullanılır. Pirinç sirkesini büyük marketlerden temin edebilirsiniz.