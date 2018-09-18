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Zerdeçallı Sebze Çorbası

Zerdeçallı Sebze Çorbası
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1.5 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zerdeçal

4'er adet bebek kabak ve bebek patlıcan

12-14 adet taze fasulye

1 adet havuç

1'er adet kırmızı ve sarı dolmalık biber

1 adet soğan

3 çorba kaşığı zeytinyağı

6 su bardağı sıcak su

4-5 yaprak pazı

1 kutu(200 ml) krema

tuz

YAPILIŞI

Kabak, patlıcan, havuç, taze fasulye ve dolmalık biberleri temizledikten sonra ince parçalar şeklinde doğrayın. Zeytinyağını bir tencereye alıp ince kıyılmış soğanı hafifçe kavurun. Doğradığınız sebzeleri ekleyip 1-2 dakika soteleyin. Su ilave edip sebzeler hafifçe yumuşayana kadar pişirin. İnce parçalar şeklinde kestiğiniz pazıyı ilave edip 3-4 dakika daha pişirin. Rendelenmiş taze zerdeçal ve kremayı karıştırın. Çorbanın suyundan birkaç kaşık dolusu karışıma ekleyip ılınmasını sağlayın. Yavaşça ve çorbayı karıştırmaya devam ederek ilave edin. 2 dakika pişirin. Tuzunu ayarlayıp servis yapın

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