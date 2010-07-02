Zeytinli ve Beyaz Peynirli Domates Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
10'ar adet kıyılmış siyah ve yeşil zeytin
2 çorba kaşığı iri kıyılmış ceviz içi
200 gram küp doğranmış beyaz peynir
1 çay kaşığı kekik
1 adet sarımsak
1 çay kaşığı kıyılmış taze zencefil
2 adet kurutulmuş domates
1 çorba kaşığı zeytinyağı
Çorba için: 50 gram tereyağı
3 yaprak taze adaçayı
6 tatlı kaşığı un
Bir tutam taze çekilmiş karabiber
6 çorba kaşığı domates salçası
1 çorba kaşığı hazır sebzeli çeşni
10 çorba kepçesi sıcak su
1 tatlı kaşığı tuz
1 adet portakal
YAPILIŞI
Geniş bir kapta zeytinler, ceviz, beyaz peynir, kekik, ızgarada hafifçe közlenmiş ve kıyılmış sarımsak, zencefil, kıyılmış kuru domates ve zeytinyağını karıştırıp 30 dakika dinlendirin. Çorba için tereyağını tencerede eritip ada çayını ilave edin. Sürekli karıştırarak unu ekleyin. Karabiber ve domates salçasını ilave edip, 5-6 dakika sürekli ve hızlı karıştırın. Sebzeli çeşniyi ekleyin. Suyunu ilave edip karıştırmaya devam edin. Tuz ve ardından
sıkılmış portakal suyunu ekleyip, 1-2 dakika sonra ocaktan alın. Çorbayı servis tabaklarına alıp, ortalarına önceden hazırladığınız zeytinli karışımlardan pay edin. Sıcak olarak servis yapın.