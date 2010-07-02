Zeytinli ve Beyaz Peynirli Domates Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

10'ar adet kıyılmış siyah ve yeşil zeytin 2 çorba kaşığı iri kıyılmış ceviz içi 200 gram küp doğranmış beyaz peynir 1 çay kaşığı kekik 1 adet sarımsak 1 çay kaşığı kıyılmış taze zencefil 2 adet kurutulmuş domates 1 çorba kaşığı zeytinyağı Çorba için: 50 gram tereyağı 3 yaprak taze adaçayı 6 tatlı kaşığı un Bir tutam taze çekilmiş karabiber 6 çorba kaşığı domates salçası 1 çorba kaşığı hazır sebzeli çeşni 10 çorba kepçesi sıcak su 1 tatlı kaşığı tuz 1 adet portakal

YAPILIŞI

Geniş bir kapta zeytinler, ceviz, beyaz peynir, kekik, ızgarada hafifçe közlenmiş ve kıyılmış sarımsak, zencefil, kıyılmış kuru domates ve zeytinyağını karıştırıp 30 dakika dinlendirin. Çorba için tereyağını tencerede eritip ada çayını ilave edin. Sürekli karıştırarak unu ekleyin. Karabiber ve domates salçasını ilave edip, 5-6 dakika sürekli ve hızlı karıştırın. Sebzeli çeşniyi ekleyin. Suyunu ilave edip karıştırmaya devam edin. Tuz ve ardından

sıkılmış portakal suyunu ekleyip, 1-2 dakika sonra ocaktan alın. Çorbayı servis tabaklarına alıp, ortalarına önceden hazırladığınız zeytinli karışımlardan pay edin. Sıcak olarak servis yapın.