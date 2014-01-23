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Acılı Barbunya

Acılı Barbunya
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg barbunya

1 çay bardağı zeytinyağı

4 yaprak adaçayı

1 dal biberiye

4-5 dal maydanoz

2 adet acılı Meksika biberi

1 çay bardağı kırmızı şarap

tuz

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Süslemek için:

Renkli biber

YAPILIŞI

Bir tavaya zeytinyağını alın. içine adaçayı, biberiye, ince kıyılmış maydanoz ve Meksika biberini ekleyip 1-2 dakika çevirin. Tuzu ilave edip bir iki taşım kaynatın. Temizleyip iyice yıkadığınız balıkları çok kızgın yağda kızartıp, ardından servis tabağına alın. Balıkların üzerine de, hazırladığınız sosu gezdirin. Dolmalık kırmızı ve yeşil biber dilimleriyle süsleyerek servis yapın.
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