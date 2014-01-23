Acılı Barbunya

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir tavaya zeytinyağını alın. içine adaçayı, biberiye, ince kıyılmış maydanoz ve Meksika biberini ekleyip 1-2 dakika çevirin. Tuzu ilave edip bir iki taşım kaynatın. Temizleyip iyice yıkadığınız balıkları çok kızgın yağda kızartıp, ardından servis tabağına alın. Balıkların üzerine de, hazırladığınız sosu gezdirin. Dolmalık kırmızı ve yeşil biber dilimleriyle süsleyerek servis yapın.