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Sofra / Deniz Ürünleri / Afrodizyak Tartar

Afrodizyak Tartar

Afrodizyak Tartar
  • 2 Kişilik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet kuşkonmaz

100 gram ayıklanmış karides

Yeteri kadar su

1 adet avokado

1 adet salatalık

1 dal taze soğan

2 dal dereotu



Sos için:

3-4 dal maydanoz

1 çorba kaşığı mayonez

1 tatlı kaşığı hardal

1 çorba kaşığı limon suyu

3 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI

Kuşkonmazların üzerilerini kazıyıp tencereye yerleştirin. Üzerini geçecek kadar su ilave edip haşlamaya bırakın. Kaynadıktan 2 dakika sonra ocaktan alıp, buzlu suya koyun. Sonra suyunu iyice süzün. Çiçek kısımlarını kesip, süslemek için kenara ayırın. Kalanlarını dilimleyin. Karidesleri ayrı bir tencereye yerleştirip,üzerini geçecek kadar su ekleyin ve haşlamaya bırakın. Kaynadıktan 2 dakika sonra ocaktan alıp suyunu süzün. 6-7 adet karidesi kenara ayırıp, kalan karidesi dilimlenmiş kuşkonmaz, küp doğranmış avokado, kabukları ile birlikte küp doğranmış salatalık, kıyılmış soğan ve dereotuile birlikte harmanlayın. Sos malzemesini blenderden geçirin. Karidesli karışımın üzerine gezdirip iyice karıştırın. Tartarı servis tabağına veya tel kadayıf çanaklarına yerleştirin.Üzerini, kenara ayırdığınız kuşkonmaz çiçekleri ve karides ile süsleyip servis yapın.

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