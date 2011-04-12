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Sofra / Deniz Ürünleri / Ahtapot Salatası

Ahtapot Salatası

Ahtapot Salatası
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg ahtapot

1 çorba kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

Yarım çay bardağı sirke

80 gram kurutulmuş domates

1 diş ince kıyılmış sarımsak

2 adet limonun suyu

1 çay bardağı zeytinyağı

YAPILIŞI

Ahtapotu tuz, şeker ve sirke eklediğiniz suda 45 dakika haşlayın. Sudan çıkarıp kabuklarını soyun. İri parçalar halinde doğradıktan sonra, servis tabağına alın. Üzerine şeritler halinde doğradığınız kurutulmuş domates, sarımsak, limon suyu ve zeytinyağı ekleyip harmanlayın. Yarım saat dinlendirip servis yapın.
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