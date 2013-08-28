Ahtapotlu Toffee

Ayıklanmış ve bol suda yıkanmış ıspanak yapraklarını mikserden geçirin. Un, yumurta, tuz ile beraber karıştırarak hamur yapın. Hamurdan mandalina iriliğinde bezeler koparın. Üzerine nemli bir bez kapatın ve 25- 30 dakika dinlendirin. Merdane ile 1,5 mm kalınlığında açın. Dikdörtgen parçalar kesin. iç kısmına bir fırça yardımıyla yumurta akı sürün. Ahtapotlu harç için bütün malzemeleri birlikte yoğurun. Ahtapotlu malzemeden parçalar kopararak hamurun içine koyun ve kenarlarından sıkarak genişçe bir tavaya dizin. Üzerine tereyağı ve et suyu karışımını gezdirin. Yavaş yavaş kaynatarak 4-5 dakika pişirin ve suyunu süzdürün.