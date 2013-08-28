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Sofra / Deniz Ürünleri / Ahtapotlu Toffee

Ahtapotlu Toffee

Ahtapotlu Toffee
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram (2 su bardağı) un

1 adet yumurta

100 gram ıspanak yaprağı

1 adet yumurta akı, bir tutam tuz

4 su bardağı etsuyu +

1 çorba kaşığı tereyağ

Ahtapotlu harç malzemesi:

200 gram ahtapot (Haşlanmış ve

kıyma makinasından çekilmiş)

100 gram beyaz balık eti kıyması

ince kıyılmış dereotu

Bir miktar rendelenmiş soğan

Tuz ve karabiber

YAPILIŞI

Ayıklanmış ve bol suda yıkanmış ıspanak yapraklarını mikserden geçirin. Un, yumurta, tuz ile beraber karıştırarak hamur yapın. Hamurdan mandalina iriliğinde bezeler koparın. Üzerine nemli bir bez kapatın ve 25- 30 dakika dinlendirin. Merdane ile 1,5 mm kalınlığında açın. Dikdörtgen parçalar kesin. iç kısmına bir fırça yardımıyla yumurta akı sürün. Ahtapotlu harç için bütün malzemeleri birlikte yoğurun. Ahtapotlu malzemeden parçalar kopararak hamurun içine koyun ve kenarlarından sıkarak genişçe bir tavaya dizin. Üzerine tereyağı ve et suyu karışımını gezdirin. Yavaş yavaş kaynatarak 4-5 dakika pişirin ve suyunu süzdürün.
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