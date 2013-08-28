Ahtapotlu Toffee

Sofra Tarifi
MALZEMELER
250 gram (2 su bardağı) un
1 adet yumurta
100 gram ıspanak yaprağı
1 adet yumurta akı, bir tutam tuz
4 su bardağı etsuyu +
1 çorba kaşığı tereyağ
Ahtapotlu harç malzemesi:
200 gram ahtapot (Haşlanmış ve
kıyma makinasından çekilmiş)
100 gram beyaz balık eti kıyması
ince kıyılmış dereotu
Bir miktar rendelenmiş soğan
Tuz ve karabiber
YAPILIŞI
Ayıklanmış ve bol suda yıkanmış ıspanak yapraklarını mikserden geçirin. Un, yumurta, tuz ile beraber karıştırarak hamur yapın. Hamurdan mandalina iriliğinde bezeler koparın. Üzerine nemli bir bez kapatın ve 25- 30 dakika dinlendirin. Merdane ile 1,5 mm kalınlığında açın. Dikdörtgen parçalar kesin. iç kısmına bir fırça yardımıyla yumurta akı sürün. Ahtapotlu harç için bütün malzemeleri birlikte yoğurun. Ahtapotlu malzemeden parçalar kopararak hamurun içine koyun ve kenarlarından sıkarak genişçe bir tavaya dizin. Üzerine tereyağı ve et suyu karışımını gezdirin. Yavaş yavaş kaynatarak 4-5 dakika pişirin ve suyunu süzdürün.