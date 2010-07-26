Ahtopot Köftesi

Sofra Tarifi

1 kg ahtapot Ahtapotun üzerini geçecek kadar su, 2 adet yumurta Yarım su bardağı galeta unu 2 adet kırmızı biber Yarım demet maydanoz Yarım demet fesleğen 1 çay kaşığı karabiber Yarım limon 1'er çay kaşığı nar ekşisi ve tuz Üzeri için: Yarım çorba kaşığı nar ekşisi Servis için: Roka, göbek salata

YAPILIŞI

Ahtapot ve suyu 1 saat 10 dakika haşlayın. Kırmızı biberle ahtapotu blenderde kıyma haline getirip kenara alın. Yumurta, galeta unu, kıyılmış maydanoz ve fesleğen, karabiber, yarım limonun suyu, nar ekşisi ve tuzu kıymaya ilave ederek iyice yoğurun. İstenen büyüklükte köfteler yaparak teflon tavada kızartın. Servis tabağına alarak üzerine nar ekşisi gezdirin. Roka ve göbek salata ile servis yapın