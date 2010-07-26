Ahtopot Köftesi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg ahtapot
Ahtapotun üzerini geçecek kadar su,
2 adet yumurta
Yarım su bardağı galeta unu
2 adet kırmızı biber
Yarım demet maydanoz
Yarım demet fesleğen
1 çay kaşığı karabiber
Yarım limon
1'er çay kaşığı nar ekşisi ve tuz
Üzeri için:
Yarım çorba kaşığı nar ekşisi
Servis için: Roka, göbek salata
YAPILIŞI
Ahtapot ve suyu 1 saat 10 dakika haşlayın. Kırmızı biberle ahtapotu blenderde kıyma haline getirip kenara alın. Yumurta, galeta unu, kıyılmış maydanoz ve fesleğen, karabiber, yarım limonun suyu, nar ekşisi ve tuzu kıymaya ilave ederek iyice yoğurun. İstenen büyüklükte köfteler yaparak teflon tavada kızartın. Servis tabağına alarak üzerine nar ekşisi gezdirin. Roka ve göbek salata ile servis yapın