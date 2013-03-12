Akdeniz Sübyesi, Nohut Püresi ve Kalamar Mürekkebi Karışımı

Sofra Tarifi

Sübye, kıyılmış sarımsak, zeytinyağı, kıyılmış taze kekik ve deniz tuzunu iyice karıştırıp, 2 saat dinlendirin. Kızgın tavada önlü arkalı pişirin. Nohut püresi için nohut, sarımsak, zeytinyağı, tereyağı, tahin ve acı toz kırmızıbiberi blenderden geçirin. Pürenin pütürlü olmaması için blenderden geçirirken buzları ekleyin ve kenara alın. Yosun karışımı için kalamar mürekkebi, kıvam verici ve kaynatılıp püre yapılmış dashi yosunu birlikte blenderden geçirin. Sübyeyi servis tabağına alın, nohut püresi ve yosun karışımı ile servis yapın.

PÜF NOKTASI

* Akdeniz sübyesi: Beyaz ve yağlı bir ete sahip olan Akdeniz sübyesi, Akdeniz ve Ege Denizi’nde görülür. Eti lezzetli olan Akdeniz sübyesinin mürekkebi de yemeklere tat vermek için kullanılır. *Bir tür yosunlu karışım olan Dashi yosun ve kalamar mürekkebi ile kıvam vericiyi büyük marketlerden temin edebilirsiniz.