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Sofra / Deniz Ürünleri / Akdeniz Sübyesi, Nohut Püresi ve Kalamar Mürekkebi Karışımı

Akdeniz Sübyesi, Nohut Püresi ve Kalamar Mürekkebi Karışımı

Akdeniz Sübyesi, Nohut Püresi ve Kalamar Mürekkebi Karışımı
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet Akdeniz sübyesi

1 diş sarımsak

2 çay kaşığı zeytinyağı

4-5 dal taze kekik

1 çay kaşığı deniz tuzu



Nohut püresi için:

2 su bardağı haşlanmış nohut

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı tahin

1 çay kaşığı acı toz kırmızıbiber

3 adet buz küpü



Yosun karışımı için:

10 gram kalamar

mürekkebi

20 gram kıvam verici

60 gram dashi yosun

YAPILIŞI

Sübye, kıyılmış sarımsak, zeytinyağı, kıyılmış taze kekik ve deniz tuzunu iyice karıştırıp, 2 saat dinlendirin. Kızgın tavada önlü arkalı pişirin. Nohut püresi için nohut, sarımsak, zeytinyağı, tereyağı, tahin ve acı toz kırmızıbiberi blenderden geçirin. Pürenin pütürlü olmaması için blenderden geçirirken buzları ekleyin ve kenara alın. Yosun karışımı için kalamar mürekkebi, kıvam verici ve kaynatılıp püre yapılmış dashi yosunu birlikte blenderden geçirin. Sübyeyi servis tabağına alın, nohut püresi ve yosun karışımı ile servis yapın.

PÜF NOKTASI

* Akdeniz sübyesi: Beyaz ve yağlı bir ete sahip olan Akdeniz sübyesi, Akdeniz ve Ege Denizi’nde görülür. Eti lezzetli olan Akdeniz sübyesinin mürekkebi de yemeklere tat vermek için kullanılır. *Bir tür yosunlu karışım olan Dashi yosun ve kalamar mürekkebi ile kıvam vericiyi büyük marketlerden temin edebilirsiniz.
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