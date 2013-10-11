Alabalık Güveç, Mevsim Sebzeleri İle

1 Patatesleri yarı yarıya haşlayıp ikiye bölün. Patates (kabuklu halde), biber, rezene, arpacık soğan ve ikiye bölünmüş Çanakkale domateslerini barbekü ızgarasının düşük ateş bölümünde közleyin. Biberleri bir kaba alıp, üzerini streç filmle kaplayın. Soğuması için 5 dakika dinlendirip, kabuklarını soyun ve kuşbaşı doğrayın. Domatesleri küp, rezeneyi ince doğrayın.

2 Tereyağını geniş bir tavaya alıp eritin. Üzerine biberler haricindeki tüm ızgara sebzeleri ekleyin. Karıştırarak 2 dakika soteleyin. Dövülmüş sarmısak ekleyip, 30 saniye pişirin. Su ilave edin ve hafif kaynayana dek pişirin. Kaynamaya başlayınca patates ilave edip 5 dakika pişirin. Bezelye ekleyip, 5 dakika daha pişirin ve tuzunu ayarlayıp ocaktan alın.

3 Balık için zeytinyağı, kıyılmış kekik ve karabiberi derin bir kapta karıştırın. Tuzunu ayarlayın. Üzerine balıkları ekleyip harmanlayın. Balıkları marinattan alıp silkeleyin. Barbekü ızgarasının düşük ateş bölümünde her iki tarafını da 3'er dakika pişirin. Izgara sebzeleri güvece yerleştirip, üzerine balıkları koyun. Barbekü ızgarasının düşük ateş bölümünde 5 dakika pişirin. Üzerine kıyılmış maydanoz serpip servis yapın.