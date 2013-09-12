Alabalık Katmeri

Milföy hamurlarının üzerine yumurta sarısı sürüp, 160 derece fırında 20 dakika pişirin ve fırından çıkarıp bekletin. Bu arada doğranmış sebzeleri (biberler, kabak, havuç ve taze fasulye) ayrı ayrı, tuzlu kaynar suda haşlayın. Sebzelerin renklerinin solmaması için haşlandıktan sonra buzlu suya aktarıp, hızla soğumasını sağlayın. Tuz ve karabiberle lezzetlendirilmiş alabalık filetolarını ikiye bölüp, ızgara veya tavada kızartın. Tavla zarı büyüklüğünde kesilen mantarları, küçük doğranmış soğanla birlikte 1 çorba kaşığı tereyağında soteleyin. Haşlanmış sebzeleri ayrı bir tavaya aktarıp kalan 1 çorba kaşığı tereyağında 2-3 dakika soteleyin. Tuz ve karabiber ekleyin. Ege yeşilliklerine balzamik ve zeytinyağı ilave edin. Servis tabağının ortasına önce sebzeleri yerleştirin. Üzerine bir kalıp yardımıyla mantar ve balıkları kat kat yerleştirin. Kalıbı çıkarıp, kızarmış hamurları yerleştirin ve son olarak üzerine sos eklenmiş yeşillikleri koyarak servis yapın.