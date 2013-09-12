Alabalık Menuer

ALABALIKLARI her iki tarafını da tuzlayıp unlayın. Sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Diğer tarafta tereyağını

eritin. İçine ince kıyılmış sarımsak ve kapari ekleyin. Limon suyu ve beyaz biber ilavesi ile karıştırın. Kızarmış balıkları servis tabağına alın. Hazırladığınız menuer sosu balıkların üzerine gezdirerek, patates kızartması ile birlikte servis yapın.