DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Alabalık Menuer

Alabalık Menuer

Alabalık Menuer
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet alabalık fileto

1 su bardağı un

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 çorba kaşığı tereyağı

4 çorba kaşığı limon suyu

2 diş sarımsak

2 çorba kaşığı kapari

Tuz ve beyaz biber



Servis için:

Kızarmış patates ve limon dilimleri

YAPILIŞI

ALABALIKLARI her iki tarafını da tuzlayıp unlayın. Sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Diğer tarafta tereyağını
eritin. İçine ince kıyılmış sarımsak ve kapari ekleyin. Limon suyu ve beyaz biber ilavesi ile karıştırın. Kızarmış balıkları servis tabağına alın. Hazırladığınız menuer sosu balıkların üzerine gezdirerek, patates kızartması ile birlikte servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN