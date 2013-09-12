Alabalık Menuer

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet alabalık fileto
1 su bardağı un
Yarım su bardağı sıvı yağ
2 çorba kaşığı tereyağı
4 çorba kaşığı limon suyu
2 diş sarımsak
2 çorba kaşığı kapari
Tuz ve beyaz biber
Servis için:
Kızarmış patates ve limon dilimleri
YAPILIŞI
ALABALIKLARI her iki tarafını da tuzlayıp unlayın. Sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Diğer tarafta tereyağını
eritin. İçine ince kıyılmış sarımsak ve kapari ekleyin. Limon suyu ve beyaz biber ilavesi ile karıştırın. Kızarmış balıkları servis tabağına alın. Hazırladığınız menuer sosu balıkların üzerine gezdirerek, patates kızartması ile birlikte servis yapın.