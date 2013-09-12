Alabalıklı Tagliatelle

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 çay kaşığı zeytinyağı
1 diş ince kıyılmış sarımsak
1 adet alabalık filetosu (8 parçaya bölünmüş)
4 yaprak ince kıyılmış fesleğen
2 çorba kaşığı rendelenmiş permasan peyniri
1 çay bardağı krema
1 paket tagliatelle
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
TAVAYA zeytinyağını ve ince kıyılmış sarımsağı aktarıp, 8 parçaya bölünmüş alabalık filetolarla birlikte, orta ateşte 1-2 dakika soteleyin. Ardından üzerine fesleğen, permasan peyniri ve kremayı katın. Krema kaynamaya başladığında tagliatelle'yi ilave edip, 10 dakika daha pişirerek servis yapın.