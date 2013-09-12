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Alabalıklı Tagliatelle

Alabalıklı Tagliatelle
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Sevgililer Günü, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çay kaşığı zeytinyağı

1 diş ince kıyılmış sarımsak

1 adet alabalık filetosu (8 parçaya bölünmüş)

4 yaprak ince kıyılmış fesleğen

2 çorba kaşığı rendelenmiş permasan peyniri

1 çay bardağı krema

1 paket tagliatelle

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

TAVAYA zeytinyağını ve ince kıyılmış sarımsağı aktarıp, 8 parçaya bölünmüş alabalık filetolarla birlikte, orta ateşte 1-2 dakika soteleyin. Ardından üzerine fesleğen, permasan peyniri ve kremayı katın. Krema kaynamaya başladığında tagliatelle'yi ilave edip, 10 dakika daha pişirerek servis yapın.
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