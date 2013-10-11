Ananas Salsa Eşliğinde Jumbo Karides Şiş

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet temizlenmiş jumbo karides
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çorba kaşığı limon suyu
1 adet kıyılmış arpacık soğan
Birer tutam çekilmiş karabiber ve acı toz kırmızıbiber
Yeteri kadar deniz tuzu
Şiş sebzeler için: Yarımşar dolmalık kırmızı ve sarı biber
1/4 kırmızı soğan
1/4 mango
2 dilim limon
Ananas salsa için: 4 adet küp
doğranmış ananas dilimi
1 çorba kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı küp doğranmış kırmızı soğan
1 dal taze soğanın yeşil kısımları (ince kıyılmış)
1-2 dal kişnişin yaprakları
1/4 ince kıyılmış jalapeno biberi
1 adet küçük boy ince kıyılmış kırmızı biber
Yarım çay kaşığı kıyılmış taze zencefil
2 damla tobasco sos*
Tuz ve çekilmiş karabiber
Servis için: Kişniş yaprağı
YAPILIŞI
1 KARİDES, zeytinyağı, limon suyu, arpacık soğan, acı toz kırmızıbiber ve karabiberi derin bir kapta harmanlayıp, 10 dakika dinlendirin.
2 Dolmalık kırmızı ve sarı biber, soğan ve mangoyu kuşbaşından biraz daha büyük doğrayıp kenara alın.
3 Karidesleri marinattan alıp silkeleyin. 1 adet şişe, kırmızı biber, mango, sarı biber, limon dilimi ve 1 adet karides takın. İşlemi bir kez daha tekrarlayın. İkinci şişi de aynı şekilde hazırlayın. Şişleri barbekü ızgarasının düşük ateş bölümüne yerleştirip her iki tarafını da 4-5 dakika pişirin.
4 Ananas salsa için, derin bir kapta tuz ve karabiber hariç kalan salsa malzemesini iyice karıştırın. Tuz ve karabiberini ayarlayıp yeniden harmanlayın.
5 Servis tabağının bir kenarına ananas salsa koyup, üzerine karides şişleri yerleştirin. Kişniş yaprağı ile süsleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Bir tür acı biber sosu olan tobasco sos, ızgara, pizza, makarna ve kumpire çok yakışır. Tobasco sosu marketlerden temin edebilirsiniz.