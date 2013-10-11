Ananas Salsa Eşliğinde Jumbo Karides Şiş

1 KARİDES, zeytinyağı, limon suyu, arpacık soğan, acı toz kırmızıbiber ve karabiberi derin bir kapta harmanlayıp, 10 dakika dinlendirin.

2 Dolmalık kırmızı ve sarı biber, soğan ve mangoyu kuşbaşından biraz daha büyük doğrayıp kenara alın.

3 Karidesleri marinattan alıp silkeleyin. 1 adet şişe, kırmızı biber, mango, sarı biber, limon dilimi ve 1 adet karides takın. İşlemi bir kez daha tekrarlayın. İkinci şişi de aynı şekilde hazırlayın. Şişleri barbekü ızgarasının düşük ateş bölümüne yerleştirip her iki tarafını da 4-5 dakika pişirin.

4 Ananas salsa için, derin bir kapta tuz ve karabiber hariç kalan salsa malzemesini iyice karıştırın. Tuz ve karabiberini ayarlayıp yeniden harmanlayın.

5 Servis tabağının bir kenarına ananas salsa koyup, üzerine karides şişleri yerleştirin. Kişniş yaprağı ile süsleyerek servis yapın.